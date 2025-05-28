桃園老師沉浸式教學 學生課堂客華語轉換學客語

桃園市政府客家事務局與沉浸式客語教學師資培訓輔導團委員今天前往桃園市立龍潭幼兒園，訪視幼兒與老師堆疊龍潭大池、學習編織手工作品過程。副局長饒佳汶說，老師在課堂穿插客、華語，學生在不同語言轉換即時回應中，學會講客語。

市府客家局推動客語向下扎根，鼓勵各區國中小、幼兒園加入客語沉浸式教學行列，113學年度至今，總共10個幼兒園園25班幼兒581人參加，國中小學亦有10校42班，共997名學生參與。尤其新屋區新學屋幼兒園是客委會認證桃園第一間全客語幼兒園，小朋友在園內日常問候、常規提醒、情緒表達運用客語表達，從小學習講客家話。

參與客語沉浸式教學的國中小學課程採分科教學，科目老師穿插華語、客語教學，輔導團委員在訪視桃園區同德國中時，發現英文老師用客、華、英3語教學，甚至自然學科的能源、生物燃料專業術語用英、客語說明，在「注意聽」、「有問題請舉手」等言語重複使用客、華語，讓學生在不同語言即時轉換回應。

饒佳汶表示，幼兒階段學習語言的最佳黃金期，為推動客語教學，該局每年成立輔導團辦理多元師資增能培訓課程，透過師資經驗分享、觀摩交流、專業社群方式，協助及鼓勵更多老師推動沉浸式客語教學，讓學生在課堂自然聽客語、講客語。

龍潭幼兒園小朋友和老師合作堆疊在地特色的「龍潭大池吊橋」，遊戲中自然學習客語。圖／客家局提供 客家局推動沉浸式敨語教學，幼兒在生活作息問候、常規提醒等日常情境表達自然使用客語，學會講客語。圖／客家局提供

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