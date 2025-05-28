雄中畢業歌揭曉！爆紅洗腦神曲奪冠掀話題 釣出一票校友：太有才

隨著畢業季到來，各校畢業歌也成關注焦點。高雄中學畢業歌曲票選結果日前正式揭曉，今年代表畢業生心聲的熱門歌曲，最終由日本《Love Live! 學園偶像計畫》旗下限定組合AiScReam的爆紅洗腦神曲〈愛♡スクリ～ム！〉（露比醬～嗨～）拔得頭籌。投票結果不僅讓動漫迷振奮，也在社群媒體上掀起熱烈討論，不少網友直呼「露比醬太可愛」、「這屆學弟太有才」。

雄中畢業歌曲一向以創意與趣味著稱，每年除了學生自創曲之外，還會從流行音樂中選出一首代表曲目，全體畢業生於典禮當天齊唱，象徵青春的告別。IG帳號「雄中迷因小恐龍（kshs_meme）」發文指出，雄中畢業歌候選曲目真的太多了，因此票數計算方式每年都不太一樣，通常只要自選曲夠特別就會引起眾多關注，於是雄中生常以此為目標，選出許多「有趣」的歌曲，例如豬哥亮的〈東山再起〉、HoneyWorks的〈可愛くてごめん〉（對不起我這麼可愛）等。

雄中今年參與投票的候選曲多達13首，包含〈八方來財〉、〈春日影〉、〈卡加布列島〉等，其中〈愛♡スクリ～ム！〉以洗腦旋律和偶像魅力成功擄獲學生的心，勇奪第一名。AiScReam於2025年1月以單曲〈愛♡スクリ～ム！〉出道後迅速爆紅，洗腦旋律和可愛台詞讓歌迷印象深刻，歌曲高潮部分搭配歌詞「露比醬～嗨～」形成強烈記憶點，演唱會片段還因此成為網路二創迷因，就連黃仁勳也曾被惡搞過。

有網友在PTT發文表示，「沒想到〈春日影〉會輸給最近很紅的露比醬」。貼文引來不少人留言，「比起台大我更喜歡你」、「考量校風這首會上倒是不意外」、「雄中正常發揮」、「雄中永遠不會讓大家失望」、「這屆學弟太有才」。更有校友懷念過去的〈超跑情人夢〉、〈朋友BANG不見〉、〈可愛くてごめん〉等畢業曲，直呼「每年這個時候，都會以身為雄中畢業生為榮」。

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