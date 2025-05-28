新北淡水淡江高中閱讀挑戰賽 學生搶答趣味學習

淡水區淡江高中老師團隊為了增加學生閱讀習慣，帶領學生一探書中浩瀚世界，特別籌畫運用遊戲化活動，耗費半年以上的時間規畫，透過老師指定5本書，學生花費近半年時間，每月閱讀一本書，並且在日前舉辦的閱讀挑戰賽中，展現自己的閱讀成果，透過趣味的搶答方式，讓學生團隊分組挑戰過關，希望藉此增加學生閱讀習慣，進而帶動校園的閱讀風氣。

淡江高中學生說，因為這次的挑戰賽活動，在賽前就讀了5本課外讀物，而且還可以跟同學團隊合作非常刺激。學校老師表示，這次比賽有三個階段的晉級搶答，從手機app答題，限時舉牌，最後按鈴搶答，選出前三名，而這些題目，都是學校老師在過去一年校園中的「每月推薦一書」當中，大家一起篩選的書籍，賽前給學生去閱讀，再出題目，整個比賽氣氛非常熱絡。

淡江高中校長周國生表示，整場活動充滿趣味性，透過按鈴搶答，不但要手速快，還要回答正確，過程可是相當緊張刺激。最終取前三名頒發獎金及獎狀。除了閱讀，也特別鼓勵將讀後心得化為文字，挑選出三名學生獎勵，期盼所有學生在活動結束後，可以持續閱讀。藉由有趣的競賽過程和多元的計分方式，讓學生不僅學到書本裡的知識，更學會團隊合作。

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