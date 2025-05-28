新北淡水淡江高中閱讀挑戰賽 學生搶答趣味學習
淡水區淡江高中老師團隊為了增加學生閱讀習慣，帶領學生一探書中浩瀚世界，特別籌畫運用遊戲化活動，耗費半年以上的時間規畫，透過老師指定5本書，學生花費近半年時間，每月閱讀一本書，並且在日前舉辦的閱讀挑戰賽中，展現自己的閱讀成果，透過趣味的搶答方式，讓學生團隊分組挑戰過關，希望藉此增加學生閱讀習慣，進而帶動校園的閱讀風氣。
淡江高中學生說，因為這次的挑戰賽活動，在賽前就讀了5本課外讀物，而且還可以跟同學團隊合作非常刺激。學校老師表示，這次比賽有三個階段的晉級搶答，從手機app答題，限時舉牌，最後按鈴搶答，選出前三名，而這些題目，都是學校老師在過去一年校園中的「每月推薦一書」當中，大家一起篩選的書籍，賽前給學生去閱讀，再出題目，整個比賽氣氛非常熱絡。
淡江高中校長周國生表示，整場活動充滿趣味性，透過按鈴搶答，不但要手速快，還要回答正確，過程可是相當緊張刺激。最終取前三名頒發獎金及獎狀。除了閱讀，也特別鼓勵將讀後心得化為文字，挑選出三名學生獎勵，期盼所有學生在活動結束後，可以持續閱讀。藉由有趣的競賽過程和多元的計分方式，讓學生不僅學到書本裡的知識，更學會團隊合作。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 快來對解答！114年國中教育會考 5科完整試題與解答一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言