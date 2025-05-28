新北貢寮實驗國中新圍牆啟用 開啟教育與自然的新對話

新北市貢寮實驗國中於今(28)日舉行新圍牆落成典禮，象徵校園空間與教育理念邁入新篇章。這座全新打造的「海浪牆」以海洋意象為設計靈感，融合地方記憶與美感教育，讓原本單純的圍牆轉化為自然、社區與教育對話的平台。

貢寮實驗國中的圍牆因老舊損壞、鋼筋鏽蝕等問題，經在地里長及市議員林裔綺積極奔走，並獲得教育部國教署及新北市教育局支持，總經費逾800萬元的圍牆改善工程終於完成。

此次改建圍牆以海浪為設計主軸，透空格柵交錯海藍與雪白，曲線層疊如太平洋浪潮輕撫校園，既保有安全功能，又增添光線與空氣流動的「呼吸感」。白天引光入園，夜晚點燈後則如海邊燈塔，溫柔照亮回家的路，也象徵學校對學生的守護與陪伴。

貢寮實中校長劉松英表示，希望孩子每天走進校園時，不只感受到安全，更能體會美與想像力。相信學習不該只發生在課本中，而應從身邊空間開始與世界對話，實踐本校實驗教育強調的永續與自然共生理念。

市議員林裔綺指出，貢寮實驗國中外圍道路為主要通行幹道，原有圍牆因老舊與結構遮蔽，對用路人視線造成影響，因此協助學校向市府爭取改善經費，讓校園安全與道路視野兼顧，是地方公共建設中非常重要的一環。

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