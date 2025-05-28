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教育部「好政青年培力計畫」開跑 高中實作課最高補助15萬

中央社／ 台北28日電
教育部。本報系資料照
教育部。本報系資料照

為促進青年關注及參與公共事務，教育部青年發展署推動「好政青年培力計畫」，鼓勵高中規劃辦理相關實作課程教案，每案最高補助新台幣15萬元。

青年署近日公告「好政青年培力計畫」，鼓勵各高中以校內學生為對象，於教學實務場域辦理相關培力課程，以國內外公共議題為核心，培養學生洞察、思辨、討論公共參與等知能，另透過實作體驗及行動方案等，養成青年未來公共事務參與能力。

青年署表示，想申請的高中應規劃並辦理一系列有關公共議題判讀、意見討論及行動方案設計的實作課程教案，至少包含10節課，以國內外關注的公共議題為核心主軸，與議題相關的民間團體、專家學者等合作，協助豐富及完善議題多元觀點，同時鼓勵學生分享與交流對議題想法。

為協助學生理解議題需求，青年署提到，實作課程應就議題痛點設計符合需求的行動方案，另安排於課堂中辦理成果分享，並視需求邀請相關議題實作者提供回饋，協助學生思考是否有盲點或實際推動的可行性等。

「好政青年培力計畫」即日起至11月14日受理申請，每案最高核給補助金額15萬元，由青年署依申請單位所提資料及文件內容等進行書面審查，採隨到隨審方式，歡迎各高中踴躍申請。

青年 教育部

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