基隆某國中營養午餐學生打菜驚見「小強」 議員憂食安疑慮

基隆市某國中學校午餐外訂團膳主菜出現蟲體事件，學生在5月19日午餐時段打菜發現日式雞丁有整隻蟑螂的蟲體，馬上通知老師後，學校更換備餐供學生用餐。議員陳宜表示，營養午餐出現異物應加強管控。市府表示，學生午餐異物基市府即時處理，將再加強跨縣市聯合稽查。

陳宜今天質詢指出，基隆某國中營養午餐日前出異物，食安問題再令人憂心，面對營養午餐的把關教育處沒有積極作為。除了食品衛生安全以外，還有營養師的把關也很重要，基隆市人數多的幾個大校尚未聘足營養師，有的學校共用營養師，要怎麼讓家長對營養午餐放心，連人力都不足要怎麼把關食品安全？

教育處長徐嬿立表示，學生午餐異物基市府即時處理，將再加強跨縣市聯合稽查。

教育處調查，該學校午餐得標廠商為新北市團膳公司，學校當下安撫學生及更換備餐，依規通報教育處，教育處接獲通報後，即前往學校了解狀況，當日通知衛生局處理。

經查蟲體完整，可能為烹煮後運起鍋、運送、暫存至學生用餐時皆有蟲體入侵風險，已於當日由教育處及衛生局到校釐清餐桶運送過程，後續通報新北市衛生局到廠稽查衛生情形。

教育處說，學校於當日召開臨時午餐會議，符合契約違約記點標準對廠商記點，並請業者到校說明及提出改善措施。

基隆市衛生局依食安法及食品良好作業規範準則對學校環境稽查，並由新北市衛生局對廠商稽查，以釐清蟲體掉落的可能風險和責任歸屬，市府視釐清結果，如為廠商責任，則依基隆市學校午餐自治條例處以罰鍰，並同步要求學校持續加強維護環境清潔。

議員張顥瀚也指出，還有其他學校也有發生異物的狀況，有石頭、豬毛、玉米蟲等，未來應加強稽查、主動出擊，不能重複發生異物的狀況，有不良紀錄的要加強稽查力道。

市長謝國樑表示，會加強食安的稽查，為基隆學童的營養午餐好好把關。

教育處表示，基市學校午餐聯合稽查計畫規定，每年2次針對學校午餐食材供應商及團膳廠商之不定期稽查，由市府教育處偕同產業發展處、政風處、動物保護防疫所、縣市所轄衛生單位及Haccp食安衛生專家學者辦理，發生重大食安事件並增加稽查次數及後續追蹤；稽查結果並函送報告至各校，列入後續招標評選之依據，未來也再加強跨縣市聯合稽查機制，共同為學生午餐把關。

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