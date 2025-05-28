金門金城國中試題惹議 議員促檢視學校審題機制
金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，金門縣議員王秀玉今天說，根據教育處提供報告，審題教師表示來不及審視試題，要求除討論懲處，並督促各級學校重新檢視命、審題機制。
金門縣議會第8屆第5次定期會，今天進行縣政總質詢，國民黨籍議員王秀玉針對金城國中考題事件表示，根據教育處提供報告，「審題教師表示來不及看（試題）」。
王秀玉指出，校方審題有一定機制，只是沒有落實，教育處學管科、督學應該有監督機制，「不能說監督者都沒責任」；此次試題是段考試題，命題、審題機制不應如此草率，要求教育處除討論懲處，也應督促全縣各級學校重新檢視命、審題機制，包括是否開放匿名檢舉不當試題機制等。
教育處長孫麗琪回覆表示，審題機制本就存在，審題教師表示來不及看顯然是機制運作有問題，目前針對命題及審題教師已有懲處，但針對命審題機制的檢討處理仍在討論階段，將要求校方後續將此次事件處理情形陳報教育處。
針對金城國中健康科考題涉性別爭議事件，金城國中日前表示已召開教師考核會議，對此次命題、審題疏失教師各予以大過乙次及記過處分；教評會也通過決議，命題教師暫時停聘6個月，靜待後續性別事件調查結果。
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