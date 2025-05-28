三峽重大車禍後 彰化縣辦理鹿江中小學通行步道工程
鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。
彰化縣長王惠美今天上午前往勘察工程進度時表示， 為改善學校通學動線及行人安全，縣府團隊推動更多友善步道建設與改善計畫，打造安心、安全的校園周邊環境，積極向中央爭取永續提升行人安全計畫。
王惠美說，鹿江國際中小學通行步道總經費是2495萬元，中央補助1980萬元，地方自籌款約515萬元，規劃改善人行步道總長度計653公尺，新設圍籬278公尺與校園周邊綠籬美化，工區周邊鄰近鹿港生態公園、鹿港體育場、天后宮及老街商圈，另外相關如周邊路口號誌，將滾動檢討調整，以兼顧學區通學安全與工業區車流需求，強化區域交通運作效能。
鹿港鎮長許志宏表示，通學步道完成後，可讓鹿江國中小的學生在上下學時間更加方便與安全，另外地方民眾也有反應路口處較狹窄，在上下班時間、進出工業區容易造成交通堵塞的問題，希望縣府團隊研究，將交通號誌來做改善，讓經過此路段的民眾更加安全。
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