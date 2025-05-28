三峽重大車禍後 彰化縣辦理鹿江中小學通行步道工程

鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。

彰化縣長王惠美今天上午前往勘察工程進度時表示， 為改善學校通學動線及行人安全，縣府團隊推動更多友善步道建設與改善計畫，打造安心、安全的校園周邊環境，積極向中央爭取永續提升行人安全計畫。

王惠美說，鹿江國際中小學通行步道總經費是2495萬元，中央補助1980萬元，地方自籌款約515萬元，規劃改善人行步道總長度計653公尺，新設圍籬278公尺與校園周邊綠籬美化，工區周邊鄰近鹿港生態公園、鹿港體育場、天后宮及老街商圈，另外相關如周邊路口號誌，將滾動檢討調整，以兼顧學區通學安全與工業區車流需求，強化區域交通運作效能。

鹿港鎮長許志宏表示，通學步道完成後，可讓鹿江國中小的學生在上下學時間更加方便與安全，另外地方民眾也有反應路口處較狹窄，在上下班時間、進出工業區容易造成交通堵塞的問題，希望縣府團隊研究，將交通號誌來做改善，讓經過此路段的民眾更加安全。 彰化縣長王惠美聽取工務處長許俊宏說明鹿江國際中小學做通行步道工程的進度時，要求如期如質完工。記者劉明岩／攝影 鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。記者劉明岩／攝影

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