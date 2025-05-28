快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

三峽重大車禍後 彰化縣辦理鹿江中小學通行步道工程

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。記者劉明岩／攝影
鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。記者劉明岩／攝影

鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。

彰化縣長王惠美今天上午前往勘察工程進度時表示， 為改善學校通學動線及行人安全，縣府團隊推動更多友善步道建設與改善計畫，打造安心、安全的校園周邊環境，積極向中央爭取永續提升行人安全計畫。

王惠美說，鹿江國際中小學通行步道總經費是2495萬元，中央補助1980萬元，地方自籌款約515萬元，規劃改善人行步道總長度計653公尺，新設圍籬278公尺與校園周邊綠籬美化，工區周邊鄰近鹿港生態公園、鹿港體育場、天后宮及老街商圈，另外相關如周邊路口號誌，將滾動檢討調整，以兼顧學區通學安全與工業區車流需求，強化區域交通運作效能。

鹿港鎮長許志宏表示，通學步道完成後，可讓鹿江國中小的學生在上下學時間更加方便與安全，另外地方民眾也有反應路口處較狹窄，在上下班時間、進出工業區容易造成交通堵塞的問題，希望縣府團隊研究，將交通號誌來做改善，讓經過此路段的民眾更加安全。

彰化縣長王惠美聽取工務處長許俊宏說明鹿江國際中小學做通行步道工程的進度時，要求如期如質完工。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美聽取工務處長許俊宏說明鹿江國際中小學做通行步道工程的進度時，要求如期如質完工。記者劉明岩／攝影
鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。記者劉明岩／攝影
鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。記者劉明岩／攝影

鹿港 小學

延伸閱讀

鹿港慶端陽小鎮光影藝術節亮起來 人氣minini登場

彰化縣遭中央大砍51.7億補助 縣長王惠美：毋以預算手段內鬥

盼了63年 彰化藝術高中新建學生活動中心落成

彰化鹿港慶端陽不只有龍舟賽 6大亮點超好玩

相關新聞

基隆某國中營養午餐學生打菜驚見「小強」 議員憂食安疑慮

基隆市某國中學校午餐外訂團膳主菜出現蟲體事件，學生在5月19日午餐時段打菜發現日式雞丁有整隻蟑螂的蟲體，馬上通知老師後，...

雄中畢典邀請函開「紅單」滿滿巧思 校長扮柯南解謎

高雄中學6月4日將舉辦畢業典禮，學生今年以交通罰單概念設計邀請函，從郵票、關防、條碼、車型、車號等皆充滿巧思；雄中校長莊...

三峽重大車禍後 彰化縣辦理鹿江中小學通行步道工程

鑑於三峽交通意外，彰化縣政府動用2495萬元辦理鹿江國際中小學做通行步道工程，保護學生在上下學時間更加方便與安全。

嘉市某國小傳有怪人偷拍小學生 警方加強校園巡守

日前台北市有名陸配直播主拍攝校園學童，因涉妨害秘密罪嫌遭偵辦；嘉義市某國小也被民眾發現出現類似情況，警方獲報已加強校園巡...

嘉市某國小疑有民眾拍小學生 警加強巡邏

台北市1名陸配直播主日前拍攝校園學童，因涉妨害秘密罪嫌遭偵辦；嘉義市一所國小昨天出現類似情況，警方說，確實有民眾在學校外...

挑戰16公里古道 坪林學子走出教室的「另類成年禮」

在春末夏初的兩日裡，新北坪林實驗國中34位八年級學生背上睡袋與裝備，從坪林出發，走入昔日挑茶入城的淡蘭古道，踏上16公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。