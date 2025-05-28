雄中畢典邀請函開「紅單」滿滿巧思 校長扮柯南解謎
高雄中學6月4日將舉辦畢業典禮，學生今年以交通罰單概念設計邀請函，從郵票、關防、條碼、車型、車號等皆充滿巧思；雄中校長莊福泰今天說，用chatGPT解碼後發現數字條碼是GRADUATION（畢業）。
畢業季到來，雄中近日因畢業歌曲、畢典邀請函等巧思引發網路討論，莊福泰近日在社前群媒體Threads上發布雄中114級畢業典禮邀請函，邀請函以超速罰單（紅單）概念設計，行為人是近日走失、過去時常在雄中出沒的狗「大黑」，也引發不少雄中人回憶。
莊福泰也在網路上公布他的解謎過程，莊福泰說，邀請函郵票是雄中老照片，照片是在二戰後不久拍攝的，「校內的琉球松高度還不高，這張照片頗具意義，今年是終戰80週年，二戰期間雄中並未遭到戰火。」
莊福泰說，關防上篆書是「高熊市立熊中莊福泰大黑印」、車型選擇的廂型休旅車則是呼應畢業典禮主題「大黑去旅行」，車號「114-DH」114應該是畢業級別，DH有人說是Da Hae（大黑），也有人說是datehere，莊福泰也詢問網友「你是否還有其他想法」，有網友說「DH也像是棒球的指定打擊（DesignatedHitter）」。
莊福泰也說，最需要解謎的是右上角條碼「071801-0421-01-20091514」，他將這串數字丟入chatGPT，獲得用數字對應英文字母順序排出來正是畢業的英文GRADUATION。
莊福泰文章引發不少網友回應，有人說雖然不是高雄人，但看到那麼用心的邀請函設計，非常感動；也有不少網友說「我以身為雄中人為榮」。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 快來對解答！114年國中教育會考 5科完整試題與解答一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言