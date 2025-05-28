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逆風拉滿生命之弓 南投學生田萱獲總統教育獎

中央社／ 南投縣28日電

南投縣立旭光高中國中部學生田萱獲今年總統教育獎，她來自經濟困頓家庭，但憑藉堅韌不拔精神突破逆境，並在射箭領域發光，更希望有一天站上奧運殿堂。

2025年總統教育獎名單日前公布，信義鄉布農族學生田萱，因父親患遺傳疾病僅能打零工，家庭經濟狀況不佳，放學後還要照顧弟妹並處理家務，面對生活重擔一度無助。

所幸透過台灣世界展望會關懷支持，以及師長與教練陪伴，讓田萱逐漸走出陰霾，展望會也協助她6名弟妹穩定就學，安排親職教育與家庭支持，助田萱一家朝希望前進。

台灣世界展望會今天發布新聞稿表示，田萱射箭夢想萌芽於豐丘國小，當時她加入學校原住民傳統射箭隊，年紀雖小卻展現卓越專注力與協調性，之後受推薦升學南投縣立旭光高中體育班接受更專業訓練，但國中初期曾因不適應新環境與訓練節奏，一度陷入困惑失措。

展望會表示，透過社工、資助人、師長、教練持續陪伴與鼓勵，田萱逐漸重拾自信，並透過一次次比賽累積勝利經驗，重新認識自己價值，如今她不僅以正向態度面對挑戰，學業也大幅提升，更積極投入射箭推廣，樂於分享自身經驗，期待激勵更多孩子勇敢追逐夢想。

展望會表示，今年共7名受助兒童獲總統教育獎，展現長期陪伴深遠影響，也邀大眾加入兒童資助計畫，用愛與行動守護孩童未來。

教練 夢想 南投縣

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