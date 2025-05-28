嘉市某國小傳有怪人偷拍小學生 警方加強校園巡守

日前台北市有名陸配直播主拍攝校園學童，因涉妨害秘密罪嫌遭偵辦；嘉義市某國小也被民眾發現出現類似情況，警方獲報已加強校園巡守安全。

民眾在社群媒體「脆」Threads留言，「嘉義市○○國小前面也出現拍拍怪人了！早上9:40親眼目睹一個中年男子拿著手機拍學校圍牆，為了拍到全部面貌他甚至走到馬路中間。拍完後又在外牆外面探頭探腦。垃圾快點滾出台灣！！ 」

民眾留言獲議員關注回應，經查監視器，的確發現一名男子在學校東門外。教育處已通知學校要加強注意巡邏並注意是否有可疑人士，如有發現立即通知轄區長榮派出所。

學校已通知轄區派出所，並到校檢視，會加強校園周邊巡邏。學務處也請各門口導護老師執勤時多加注意。

商品推薦