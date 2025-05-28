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嘉市某國小疑有民眾拍小學生 警加強巡邏

中央社／ 嘉義市28日電
一名陸配因在北市某國小外拍攝影片，疑似有拍攝到校園內小朋友，經警方訊問後依妨害秘密罪及違反「兒少權法」函送北檢及北市社會局。圖／取自議員許淑華臉書
一名陸配因在北市某國小外拍攝影片，疑似有拍攝到校園內小朋友，經警方訊問後依妨害秘密罪及違反「兒少權法」函送北檢及北市社會局。圖／取自議員許淑華臉書

台北市1名陸配直播主日前拍攝校園學童，因涉妨害秘密罪嫌遭偵辦；嘉義市一所國小昨天出現類似情況，警方說，確實有民眾在學校外逗留，惟尚未發現有滋擾學童，會加強巡邏。

社群平台Threads（脆）昨天有民眾PO文，指嘉義市西區一所國小昨天上午出現偷拍怪人，一名中年男子拍學校圍牆，甚至站在馬路中央拍攝校園圍牆全貌，拍完後還在圍牆外探頭探腦。這則貼文馬上引起其他網友議論，擔心是否又是中國直播主任意直播學校情況。

國小校長今天告訴中央社記者，接受教育處通報後，調閱校園周邊監視器畫面，確實有一名男子在圍牆外停留，但拍照的動作不是很明顯，已請校園警衛加以留意，隨時通報。今天上學時間，轄區員警特地到場協助指揮交通，並查看周邊人員來往情況。

嘉義市警察局第一分局長榮派出所也在這則貼文下方留言，經調閱監視器，發現這名男子當時沿新民路一側的校外人行道步行，並駐足觀望停留，惟尚未發現有滋擾學童或用路人等行為。已與校方建立聯繫管道，將持續加強校園周邊安全巡守。

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