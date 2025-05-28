挑戰16公里古道 坪林學子走出教室的「另類成年禮」

在春末夏初的兩日裡，新北坪林實驗國中34位八年級學生背上睡袋與裝備，從坪林出發，走入昔日挑茶入城的淡蘭古道，踏上16公里的成年禮。這是一場歷時一年的課程收成，從地圖判讀、體能訓練、野炊試煮到山難案例研討，學生主導一切、老師退居輔助，山林成了他們最真實的學習場。

這段路線為淡蘭古道中路的後半段，從黑龍潭營地出發，途經闊瀨古道、烏山越嶺、坪溪古道與石空古道，最終抵達宜蘭外澳，全程橫跨茶鄉與山海，足跡也穿越過祖先挑擔而行的記憶。從規畫開始，學生就分組設計任務與負責，課程取名為「活力探索課程」，涵蓋童軍、綜合活動與體育，強調團隊合作與實作學習。

「我們不是要他們去『完成』一條古道，而是去『經歷』這條古道。」學務主任陳永昌說。他們讓學生擔任小隊嚮導，自己帶路、看離線地圖、搭帳篷、煮飯。即使走錯路，老師與嚮導也不立刻糾正，而是等待學生自己發現、修正。這不是放手，而是學會信任與引導。「這也是第一年放手讓學生自己來，覺得他們真的表現的很好」

不少家長志工陪同走淡蘭古道，有家長坦言，平時很少有機會近距離觀察孩子在校生活，這趟行程看到孩子能獨立完成煮飯、搭帳與分工合作，「原來我的孩子已經能自己處理這麼多事了。」

學生余易衡說，過程中看見蟻窩、穿山甲洞與溪蝦，在自然間緩步前行，「比平時訓練還輕鬆，因為走得慢、有得看，不會那麼累。」但真正的挑戰是合作。野炊時，他與組員因不知伊斯蘭教禁忌，不慎將豬肉與米混煮，雖然最後只能倒掉重煮，但也學會了更多體貼與包容。

另一名學生吳佩桂原本對體力沒信心，但走過後自信大增，「原來我可以！」她說，晚上搭錯帳篷又重搭，洗澡十分鐘內搞定，山上的自己好像比平常更強大。她所屬的小隊也觀察垃圾，沿路撿拾登山客遺留的菸蒂、寶特瓶與包裝袋，並記錄在哪些休息點垃圾最多，結合無痕山林的概念，課程從知識內化到實踐。

八年級學生陳康禾回憶最深刻的，是和隊友一起野炊的經驗。「煮飯其實蠻有挑戰性的，尤其當大家有不同意見時會爭執，但還是學著怎麼溝通、怎麼解決。」他說，從課前的風險管理課程學到如何評估活動強度與自身能力，是整趟行程中很實用的知識。

生教組長蔡慶沺說，這次活動有10位家長參與，有人走完全程，有人陪伴其中一天。最令人感動的是，家長親眼見到孩子如何與同儕互動、自主完成複雜任務。老師與家長只負責「照看」，帳篷、料理、導航、排班、協調，全由學生自己處理。課程很重要的一課「一日嚮導制度（LOD）」，小組中每個人各司其職，領導、記錄、壓隊等角色，訓練學生分工合作與即時應變能力。

校長歐志華表示，這是學校連續第五年推動的山野教育課程，選擇淡蘭古道是為了讓學生親身走在祖先挑茶的歷史軌跡上，「這不只是一條路，更是一種文化與土地的記憶。」今年將八年級隔宿露營整合為完整的學習歷程，孩子從規畫、執行到反思，真實參與所有細節，是一種深度教育的實踐。

老師陳宛君則強調，課程從七年級起便開始體能與技能訓練，如負重登階、戶外炊煮與帳篷實作。每周3節的活力探索課、一周3次晨間運動，讓學生不只是為了走山而練，而是為了面對挑戰有所準備。她說，孩子們真的很厲害，「有些大人用離線地圖還會迷路，但他們沒有，我們這次真的是完全放手讓他們主導。」

這場由學生主導、老師退場的成年禮，不只讓孩子們走出了舒適圈，也讓家長與教師見證孩子潛能的釋放。學生羅慶庭說，「原以為走不完，直到抵達終點才明白，不是路太簡單，而是自己在坪林國中的一年半裡，真的成長了許多。」

山路從不容易，但坪林實中的學生們，一步一步，在山與人之間，走出了自己的方向。這不只是一次戶外挑戰，更是一場生命教育。 新北坪林實中的「成年禮」學生背上睡袋與裝備，兩天走了16公里，所有一切都是依靠自己。圖／新北坪林實中提供 新北坪林實中的「成年禮」學生背上睡袋與裝備，兩天走了16公里，所有一切都是依靠自己。圖／新北坪林實中提供 新北坪林實中的「成年禮」學生背上睡袋與裝備，兩天走了16公里，所有一切都是依靠自己。圖／新北坪林實中提供 新北坪林實中的「成年禮」學生背上睡袋與裝備，兩天走了16公里，所有一切都是依靠自己。圖／新北坪林實中提供 新北坪林實中的「成年禮」學生背上睡袋與裝備，兩天走了16公里，所有一切都是依靠自己。圖／新北坪林實中提供

商品推薦