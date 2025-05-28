苗栗爭取實中啟動腹案 規畫大同高中升格
苗栗縣爭取科學實驗中學案卡關，縣府啟動腹案，如果教育部或國家科學及技術委員會出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中，縣長鍾東錦要求一定要有品牌，會考成績一定要在國立竹南高中之上，留住優秀學子就近入學。
賴清德總統將桃竹苗大矽谷計畫列重要政見，苗縣府大力爭取苗科實中，並匡定大同高中對面的9公頃多土地，規畫徵收取得，但國科會要求科學園區須完整取得後，再來選址設校，推動卡關。
鍾東錦昨主持縣務會議，討論116學年度龍子入學高中增班問題，教育處長葉芯慧坦言「苗科實中目前沒有進度」，苗科實中明顯已趕不上116學年度高中入學，屆時增加700名學生，教育處規畫大同、興華高中新增6班因應；國立竹南、苗栗高中各增2班因應。
「苗科實中至少要10年，學子不能等。」鍾東錦也認為如果按國科會的設定，涉及徵收校地，動輒數十億元，縣府財政難以負擔，中央肯出錢的話，教育處另要有腹案，而且縣立實中的成績一定要高於竹南高中之上，並配套師資、校舍及特色等，打出品牌留住苗栗優秀學子。
葉芯慧初步規畫大同高中升格實中，改為純高中學制，國中部則可以安置到竹南鎮「文中七」照南國中分校預定地。大同實中腹案可考量與國立清華大學、陽明交通大學合作開課，透過特殊選才、學測比分設計，提升軟體、硬體等條件吸引就讀，向國科會、教育部爭取經費。
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