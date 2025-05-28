聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗爭取實中啟動腹案 規畫大同高中升格

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣爭取科學實驗中學案卡關，縣長鍾東錦昨指示啟動腹案，如果教育部或國家科學及技術委員會出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中。記者范榮達／攝影
苗栗縣爭取科學實驗中學案卡關，縣長鍾東錦昨指示啟動腹案，如果教育部或國家科學及技術委員會出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中。記者范榮達／攝影

苗栗縣爭取科學實驗中學案卡關，縣府啟動腹案，如果教育部或國家科學及技術委員會出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中，縣長鍾東錦要求一定要有品牌，會考成績一定要在國立竹南高中之上，留住優秀學子就近入學。

賴清德總統將桃竹苗大矽谷計畫列重要政見，苗縣府大力爭取苗科實中，並匡定大同高中對面的9公頃多土地，規畫徵收取得，但國科會要求科學園區須完整取得後，再來選址設校，推動卡關。

鍾東錦昨主持縣務會議，討論116學年度龍子入學高中增班問題，教育處長葉芯慧坦言「苗科實中目前沒有進度」，苗科實中明顯已趕不上116學年度高中入學，屆時增加700名學生，教育處規畫大同、興華高中新增6班因應；國立竹南、苗栗高中各增2班因應。

「苗科實中至少要10年，學子不能等。」鍾東錦也認為如果按國科會的設定，涉及徵收校地，動輒數十億元，縣府財政難以負擔，中央肯出錢的話，教育處另要有腹案，而且縣立實中的成績一定要高於竹南高中之上，並配套師資、校舍及特色等，打出品牌留住苗栗優秀學子。

葉芯慧初步規畫大同高中升格實中，改為純高中學制，國中部則可以安置到竹南鎮「文中七」照南國中分校預定地。大同實中腹案可考量與國立清華大學、陽明交通大學合作開課，透過特殊選才、學測比分設計，提升軟體、硬體等條件吸引就讀，向國科會、教育部爭取經費。

延伸閱讀

「其餘人口」縣長？ 鍾東錦：我是客家人 不是路人甲

影／國民黨下屆主席支持盧秀燕 鍾東錦曝原因如此

苗栗市公所規畫聯合行政中心 縣長鍾東錦：不是很贊同

苗栗補助款減少28億 縣長鍾東錦：憂心9、10月以後恐發不出薪水

相關新聞

苗栗爭取實中啟動腹案 規畫大同高中升格

苗栗縣爭取科學實驗中學案卡關，縣府啟動腹案，如果教育部或國家科學及技術委員會出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中，縣長鍾東...

金門金城國中粗俗考題連年出現 陳培瑜批翁師累犯、校方放任

金門縣金城國中不雅考題風波持續延燒，本報在上周獨家披露翁師的過往考題，民進黨立委陳培瑜持續追查，並調閱翁姓教師近5年考卷...

嘉市3國小校長遴選出爐 8月1日就任

嘉義市因港坪國小校長郭明聰、興嘉國小校長朱麗乖退休以及精忠國小校長楊勛凱2任期屆滿，今天歷經5小時會議遴選港坪國小校長楊...

原鄉校長疑涉霸凌、體罰 苗縣府：啟動不適任調查

苗栗縣議員劉美蘭今天質詢表示，1名原鄉學校校長遭家長投訴疑涉霸凌、體罰等不當情事。縣府教育處對此回應，已啟動不適任校長調...

新北淡水正德國中操場整修完工啟用 學生運動更安全

為了讓國中學生能夠有完整舒適又安全的操場跑道能夠使用，新北市議員陳偉杰與立委洪孟楷，協助爭取中央經費補助正德國中運動操場換新整修工程，讓這一座操場能夠有全新的面貌，今(26)日完工啟用，由於過去操場使用多年已經有破損的情況，藉由這次的補助來換新，讓孩子在運動或是比賽上可以更加舒適且安全。

國際扶輪社捐羊 新北瑞芳鼻頭國小推生命教育課程

國際扶輪3490地區在單車環島行動中不忘公益關懷，今（26）日前往東北角鼻頭國小，舉辦羊隻捐贈儀式，促成豐珠中學捐贈三頭山羊作為鼻頭國小學生的「生命教育夥伴」，正式啟動「咩咩小幫手」計畫，結合生命教育與生態保育，為偏鄉校園注入新的學習動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。