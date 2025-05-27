美國機器人大賽 嘉縣柴林國小永續太空奪冠
嘉義縣柴林國小學生5月中代表台灣，參加美國密西根州勞倫斯理工大學舉辦的「2025 Robofest 世界機器人大賽－機器人遊行嘉年華」賽事，打敗其他國家，在23支隊伍中獲冠軍。
嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，柴林國小3名學生吳承昀、陳博勛及楊嘉栩以「穿越宇宙」（Acrossthe Universe）為主題，結合聯合國永續發展目標（SDGs）設計機器人，用「星際策略聯盟環保永續太空」的理念，達成解決太空垃圾問題的目標，勇奪2025世界機器人大賽冠軍。
教育處說，雖然因長途飛行與時差，造成吳承昀、陳博勛及楊嘉栩狀況不佳，但他們努力調整狀態，比賽當天以流利的英語與自信的態度，簡報機器人結構與設計理念，並回答評審提問，獲得評審們的高度肯定。
柴林國小校長翁若溱指出，吳承昀、陳博勛及楊嘉栩與來自全球各地的學生同場競技，除磨鍊程式設計與語言能力，也培養他們在跨文化溝通、跨域整合及科技協作與解決問題的能力。
教育處表示，縣府除補助柴林國小新台幣65萬元旅費外，縣長翁章梁也今天到校頒發5萬元獎勵金，表彰他們在國際賽事中取得的卓越成績。
此外，奪冠當下，總統賴清德與副總統蕭美琴特頒賀電，並由駐芝加哥辦事處轉達對嘉縣學子的肯定與祝賀。
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