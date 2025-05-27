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展現每位特教生「獨一無二的你」長榮大學師生辦互動展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影

長榮大學下午開始一連兩天舉辦「長大～飛翔～特教生作品暨互動展」，系列活動包括熱鬧的「異次元世界~動漫走秀伸展台」，希望開發特教生「信心的新宇宙」，全校90多位特教生體會「每一個你，都是獨一無二的你！」

長榮大學有近5000名學生，需要額外人力輔助的特教生有90多人，是少數投入協助特教的大學院校。諮商中心資源教室為展現特殊教育學生在校方與師生支持陪伴下展現自我、成長飛翔成果，決定首次舉辦成果展。

作品展覽活動完全由資源教室老師帶領學生分組籌畫設計，集結特殊教育學生的個人作品展示，邀請社會大眾與全教師生共同感受這些溫暖且充滿力量的成長足跡。

活動也設有互動體驗區，內容包含個人成果展示與桌遊、講座分享、塔羅牌、動漫展等動靜態活動，希望參與者能更深入理解特殊教育學生在學習歷程中的挑戰與努力，一同見證教育的柔軟力量如何讓每個孩子「長大~飛翔~」。

為能讓大家更了解學生的內心世界，兩位學生舉辦「當你真心渴望一件事，全宇宙都會聯合幫你」、「走進自閉兒星星的世界-聊聊自閉兒的多種樣貌」講座分享。

校方表示，明天下午3點20分還有「最大彩蛋」、「異次元世界一動漫走秀伸展台」。活動靈感來自一位自閉症學生，在COSPLAY世界找到自信與表達自我方式。

輔導老師李佩樺說，這位男同學行事本來都很低調，有一天突然變身穿女裝出現辦公室。他說，因為跟同學打賭輸了，就同意要求「變更美麗」，也忽然發現自己的另一面，希望畢業前再以Cosplay變身女生來展現。

諮商中心說，「我們相信，當教育能讓每一個人都被看見、被理解，也被允許以獨特方式發光，那就是教育的最高境界。」

學務長許哲強說，「我們不只讓學生學習，更幫助他們找到自己」。這次走秀看起來像是「穿越次元」，但背後其實是「一段段跨越自己的歷程。有時候一件角色服裝的背後，藏著的是一整座自信的宇宙。」

長榮大學美術系大二生謝瑋芳，以無比勇氣面對起伏的內在情緒持續創作，這幅作品展現「獨一無二的自己」。記者周宗禎／攝影
長榮大學美術系大二生謝瑋芳，以無比勇氣面對起伏的內在情緒持續創作，這幅作品展現「獨一無二的自己」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學美術系大二生謝瑋芳，以無比勇氣每天面對起伏的內在情緒，同時不斷創作出一幅幅「獨一無二的自己」展現美術天份。記者周宗禎／攝影
長榮大學美術系大二生謝瑋芳，以無比勇氣每天面對起伏的內在情緒，同時不斷創作出一幅幅「獨一無二的自己」展現美術天份。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影
長榮大學特教師生辦互動展，邀請大眾與全校師生參與見證每位特教生「獨一無二的你」。記者周宗禎／攝影

長榮大學 自閉症 宇宙

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