快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

金門金城國中粗俗考題連年出現 陳培瑜批翁師累犯、校方放任

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中不雅考題風波持續延燒，民進黨立委陳培瑜今天痛批出題的翁師是累犯，學校放任縱容。記者蔡家蓁／攝影
金城國中不雅考題風波持續延燒，民進黨立委陳培瑜今天痛批出題的翁師是累犯，學校放任縱容。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城國中不雅考題風波持續延燒，本報在上周獨家披露翁師的過往考題，民進黨立委陳培瑜持續追查，並調閱翁姓教師近5年考卷內容後指出，從109學年度開始，考題中就出現大量不當、粗俗語句，絕非單一事件，而是明確的「累犯」行為。

陳培瑜痛批，「若再往前追查十年，內容是否更驚人？這名教師早已非首次出現問題，卻能在學校毫無阻礙地繼續任教，令人震驚。」她進一步質疑，學校多年來為何未建立基本的審題機制？其他教師與行政團隊是否視而不見？

陳培瑜指出，翁師歷年考題出現如「臭娘炮、死玻璃」、「嚐嚐老衲的大屌」等極具攻擊性與性別歧視的詞句，甚至以「阿北跟侯侯剛交往一個禮拜」等語句影射影射前民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜，種種不當字句，都引發嚴重疑慮。

「這樣的出題內容不只對學生造成性別觀念與價值扭曲，更可能構成性別教育法所定義的教育場域中權勢性騷擾。」陳培瑜說，令人錯愕的是，該教師竟還曾被評為「十年優秀教師」，她質疑優良教師的提名與審核制度的程序到底是什麼？後續理應收回？

目前金城國中已召開教評會，決議先對翁姓教師作出「停聘六個月」的暫時處分。陳培瑜表示，校內性平會仍在調查中，會尊重專業委員的最終判定，但此案不應僅止於懲處個別教師，更應全面檢視學校長年管理失當與制度性失能。

除了針對不適當教師的處置，陳培瑜表示，也要請教育部要針對優良性平教師給予鼓勵。

民進黨立委陳培瑜今天披露過往翁師的考卷，痛批出題的翁師是累犯，學校過往放任縱容。記者蔡家蓁／翻攝
民進黨立委陳培瑜今天披露過往翁師的考卷，痛批出題的翁師是累犯，學校過往放任縱容。記者蔡家蓁／翻攝

金城國中 考題 教師 性騷擾 性別歧視

延伸閱讀

不痛不癢？捲不雅考題風波師「僅停聘6月」 家長怒轟金城國中：懲處太輕

金城國中不當考題風波 翁師懲處曝光審題師也被記過

獨／金城國中翁師過往不雅考題再曝光 家長怒轟校方「放任成災」

金城國中不雅考題延燒 家長再批校方調查是在調查學生

相關新聞

金門金城國中粗俗考題連年出現 陳培瑜批翁師累犯、校方放任

金門縣金城國中不雅考題風波持續延燒，本報在上周獨家披露翁師的過往考題，民進黨立委陳培瑜持續追查，並調閱翁姓教師近5年考卷...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

嘉市3國小校長遴選出爐 8月1日就任

嘉義市因港坪國小校長郭明聰、興嘉國小校長朱麗乖退休以及精忠國小校長楊勛凱2任期屆滿，今天歷經5小時會議遴選港坪國小校長楊...

原鄉校長疑涉霸凌、體罰 苗縣府：啟動不適任調查

苗栗縣議員劉美蘭今天質詢表示，1名原鄉學校校長遭家長投訴疑涉霸凌、體罰等不當情事。縣府教育處對此回應，已啟動不適任校長調...

新北淡水正德國中操場整修完工啟用 學生運動更安全

為了讓國中學生能夠有完整舒適又安全的操場跑道能夠使用，新北市議員陳偉杰與立委洪孟楷，協助爭取中央經費補助正德國中運動操場換新整修工程，讓這一座操場能夠有全新的面貌，今(26)日完工啟用，由於過去操場使用多年已經有破損的情況，藉由這次的補助來換新，讓孩子在運動或是比賽上可以更加舒適且安全。

國際扶輪社捐羊 新北瑞芳鼻頭國小推生命教育課程

國際扶輪3490地區在單車環島行動中不忘公益關懷，今（26）日前往東北角鼻頭國小，舉辦羊隻捐贈儀式，促成豐珠中學捐贈三頭山羊作為鼻頭國小學生的「生命教育夥伴」，正式啟動「咩咩小幫手」計畫，結合生命教育與生態保育，為偏鄉校園注入新的學習動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。