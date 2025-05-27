金門金城國中粗俗考題連年出現 陳培瑜批翁師累犯、校方放任
金門縣金城國中不雅考題風波持續延燒，本報在上周獨家披露翁師的過往考題，民進黨立委陳培瑜持續追查，並調閱翁姓教師近5年考卷內容後指出，從109學年度開始，考題中就出現大量不當、粗俗語句，絕非單一事件，而是明確的「累犯」行為。
陳培瑜痛批，「若再往前追查十年，內容是否更驚人？這名教師早已非首次出現問題，卻能在學校毫無阻礙地繼續任教，令人震驚。」她進一步質疑，學校多年來為何未建立基本的審題機制？其他教師與行政團隊是否視而不見？
陳培瑜指出，翁師歷年考題出現如「臭娘炮、死玻璃」、「嚐嚐老衲的大屌」等極具攻擊性與性別歧視的詞句，甚至以「阿北跟侯侯剛交往一個禮拜」等語句影射影射前民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜，種種不當字句，都引發嚴重疑慮。
「這樣的出題內容不只對學生造成性別觀念與價值扭曲，更可能構成性別教育法所定義的教育場域中權勢性騷擾。」陳培瑜說，令人錯愕的是，該教師竟還曾被評為「十年優秀教師」，她質疑優良教師的提名與審核制度的程序到底是什麼？後續理應收回？
目前金城國中已召開教評會，決議先對翁姓教師作出「停聘六個月」的暫時處分。陳培瑜表示，校內性平會仍在調查中，會尊重專業委員的最終判定，但此案不應僅止於懲處個別教師，更應全面檢視學校長年管理失當與制度性失能。
除了針對不適當教師的處置，陳培瑜表示，也要請教育部要針對優良性平教師給予鼓勵。
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