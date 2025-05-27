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公立幼兒園延長照顧定額收費 開辦率達95％

中央社／ 台北27日電

教育部近年增編預算，鼓勵公立幼兒園提供延長照顧服務，並採定額收費，讓雙薪家庭也能放心將孩子送公幼，113學年度第2學期開辦率達到95.35%。

教育部今天發布新聞稿，民國113年起增編預算，與縣市政府分攤經費，讓公幼平日下午4時後及寒、暑假期間實施延長照顧服務，只要有幼兒需要服務即開辦，採定額收費。

公幼延長照顧不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用。平日課後每月參加為每小時新台幣35元、半小時20元；臨時參加則是每小時50元、半小時30元，寒、暑期加托服務，每月2000元；經濟弱勢需要協助的幼兒則免收費。

教育部指出，113學年度第2學期共開辦2336園，開辦率95.35%，多數縣市開辦率都超過9成，離島的澎湖縣開辦率也提升到6成。

教育部表示，為使父母安心就業及支持學前幼兒照顧品質，將持續與各直轄市、縣市政府合作，共同補助公立幼兒園幼兒參與延長照顧服務所需經費，同時也感謝服務人員的付出，提供幼兒更完善的照顧。

教育部 延長照顧 公幼

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