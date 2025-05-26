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嘉市3國小校長遴選出爐 8/1就任

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左三）與教育處長郭添財（右二）和3名新任校長合影，期許肩負責任，發揮教育專業，注入新動能，開創嘉義市教育下一個高峰。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）與教育處長郭添財（右二）和3名新任校長合影，期許肩負責任，發揮教育專業，注入新動能，開創嘉義市教育下一個高峰。圖／嘉義市政府提供

嘉義市因港坪國小校長郭明聰、興嘉國小校長朱麗乖退休以及精忠國小校長楊勛凱2任期屆滿，今天歷經5小時會議遴選港坪國小校長楊勛凱、興嘉國小校長查顯良、及精忠國小校長陳奕帆，３人將於8月1日起正式就任。

市長黃敏惠市長期許新任的3名校長，未來能夠肩負起帶領學校持續發展的責任，發揮教育專業與領導力，為學校注入新動能，共同開創嘉義市教育的下一個高峰。

今日遴選會議審慎，歷經近5個小時、聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決新任校長名單出爐。

新任港坪國小校長楊勛凱表示，港坪國小是一所充滿水與綠的學校，校園充滿自然氣息。未來，希望推動港坪國小師生共同在充滿生機的環境中學習、體察自然，邁向永續。同時，期待能延續在精忠國小推動永續SDGs、國際雙語教育經驗，讓港坪國小在現有穩建的基礎上再邁步向前。

新任興嘉國小校長、現任興安國小校長查顯良表示，興安國小有良好的國際教育交流經驗，先前曾有幸參與教育交流團赴美國加州洪堡郡與姐妹校交流，興安國小也因此有更寬闊的國際聯繫管道；興嘉國小有重要的語言學習場域-國際英語學院，盼到任興嘉國小後，能將國際英語教育資源引入興嘉國小，共同邁向國際。此外，道將圳串連興嘉國小與興安國小兩校，自然生態與永續議題，同樣為兩校未來發展重點，期盼教育能量如道將圳，孕育學習沃土。期盼能發揮自身在興安國小曾辦理興建活動中心、幼兒園經驗，助興嘉國小第二小校工程推動。

新任精忠國小校長，為現任12年國教專辦課督陳奕帆，他期待以「全球力、科技力、社會力」讓精忠國小的孩子們開展全面的學習，鏈結國際、在地教育，並深化永續相關議題的教育。

現任精忠國小校長楊勛凱獲遴選為港坪國小校長。圖／嘉義市政府提供
現任精忠國小校長楊勛凱獲遴選為港坪國小校長。圖／嘉義市政府提供
現任興安國小校長查顯良獲遴選為興嘉國小校長。圖／嘉義市政府提供
現任興安國小校長查顯良獲遴選為興嘉國小校長。圖／嘉義市政府提供
十二年國教專案辦公室課程督學陳奕帆獲遴選為精忠國小校長。圖／嘉義市政府提供
十二年國教專案辦公室課程督學陳奕帆獲遴選為精忠國小校長。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 雙語教育 校長遴選 小學 嘉義

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