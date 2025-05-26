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重建等7年！台南成功國小今年終能辦畢典
台南中西區成功國小因納入赤崁文化園區整體規畫，2018年校舍拆除重建，師生也暫借北區文賢國中上課，迄今有6屆學生未能在母校畢業，市議員許至椿今在議會質詢要求市府加速工程及搬遷返校進度，讓學生9月能返校就讀。對此，教育局回應，會力拚9月讓師生返校上課。
文化局表示，目前成功國小北棟教室已完工交付給予校方，已可以進行使用，成功館則在本月25日點交、東棟預計6月2日點交，校園景觀等最快可在5月底完成交付，今年的畢業生可望在6月14日返回成功館舉辦畢業典禮。
文化局也指出，台南赤崁文化園區工程目前已進入收尾階段，其中，成功國小校舍重建目前進度已逾98%，每周都會召開工地會議，持續監督工程進度，並協助學校辦理弱電系統及室內裝修工程採購及施工協調事宜。
文化局說，目前已將建照變更案送工務局審查，同時持續管控設計單位的圖面審查、承包廠商修正施工計畫書與安全防護計畫備查等行政時程，並積極協調工務局、消防局加速無障礙設施勘檢及消防查驗程序。
教育局說明，該校北棟建築已開始進行內部裝修，東棟在交付後也會立刻開始進行裝修，力拚今年9月份能夠讓師生返校上課。
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