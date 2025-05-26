台南「小台江」守護河川20年 倡議從小陪伴孩子走讀家鄉河川

台南市海佃國小「小台江」河流讀書會守護河川20年，親師生整理守護河川「教與學」故事，今舉辦「愛鄉護水，小台江啟航20周年」教與學特展，倡議從小陪伴孩子，走讀家鄉河川，發展流域學習，培育小公民，營造永續未來的生活家園。

副市長趙卿惠表示，從守護河川到倡議山海圳國家綠道，小台江親師生為這塊土地做了那麼多的事，令人感動。今天這場愛鄉護水特展」，如同種子種在心中，慢慢長成大樹，就如台江人的拚鬥精神，努力克服困境，開創人與自然共存共榮的未來。

擔任小台江船長的海佃國小校長郭芳朱表示，小台江透過以河為師的教學理念，帶領學生認識台江家鄉，20年來走得非常踏實，此次特展希望整理過去，眺望未來，海佃國小也將河流課程納入校本課程，希望每位小朋友都能參與，具有國際視野，成為愛鄉護水的種子。

小台江領航員吳茂成指出，小台江親師生以河為師，培養學生具有行動學習、調查研究、獨立思考、寫作發表、公民參與的素養，20年來，受到歷任校長黃永松、周義雄、林義順、王念騏、佘豐賜、郭芳朱的支持，同時，小台江共有5位老師鄭金春、吳惠如、沈錦玟、陳彤羚、黃靖雅榮獲師鐸獎。

此次特展，由老師陳彤羚、張小秋、鄭金春3位引水人，帶領親師生收集20年來的學習筆記與教案、錄製小台江特展Podcast，再以環保工藝策展，敘說愛鄉護水的故事，展現守護嘉南大圳、台江百里溪行、百里山行、以及倡議山海圳國家綠道等公民學習行動歷程，見證了台江河川從髒汙逐漸變乾淨的環境治理歷史。

學生田晨恩說，小四加入小台江讀書會，每周三下午都會去嘉南大圳淨堤，做水質檢測，印象最深刻的活動是青春伴行和台江水日，青春伴行是用步行感受家鄉的美，每次都覺得自己做不到，但最後都完成了，「原來我也可以辦得到」；「一個人的聲音很薄弱，但一群人一起吼就會有力量」，希望更多人加入，一起愛鄉護水。 台南市海佃國小「小台江」河流讀書會守護河川20年，今舉辦「愛鄉護水，小台江啟航20周年」教與學特展，倡議從小陪伴孩子，走讀家鄉河川，發展流域學習。記者鄭惠仁／攝影 台南市海佃國小「小台江」河流讀書會守護河川20年，今舉辦「愛鄉護水，小台江啟航20周年」教與學特展，倡議從小陪伴孩子，走讀家鄉河川，發展流域學習。記者鄭惠仁／攝影

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