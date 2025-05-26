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新北淡水正德國中操場整修完工啟用 學生運動更安全
為了讓國中學生能夠有完整舒適又安全的操場跑道能夠使用，新北市議員陳偉杰與立委洪孟楷，協助爭取中央經費補助正德國中運動操場換新整修工程，讓這一座操場能夠有全新的面貌，今(26)日完工啟用，由於過去操場使用多年已經有破損的情況，藉由這次的補助來換新，讓孩子在運動或是比賽上可以更加舒適且安全。
這次啟用活動上，正德國中也舉辦大隊接力賽，立委洪孟楷以及市議員陳偉杰也到場參與，除了幫小選手們加油之外，更重要的任務，就是查看正德國中操場換新的成果，立委洪孟楷也表示，過去這裡的跑道老舊破損，透過實地會勘，跨局處協調，最終共獲得1000萬元的補助，包括了中央體育署補助600萬元，新北市政府教育局補助400萬元，另外連同一旁的排球場地，也一起整修換新。
市議員陳偉杰也表示，這次中央與地方，共同打造了一個能讓學生放心衝刺、勇敢追夢的舞台，新的操場不僅跑起來安全，更不必擔心龜裂或沉陷的凹洞會導致學生運動時摔倒，彈性鋪面還能降低選手們在劇烈奔跑時的運動傷害，校長也希望藉由這次將操場與跑道整修完成之後，讓正德國中的孩子可以在煥然一新的操場盡情運動。
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