國際扶輪社捐羊 新北瑞芳鼻頭國小推生命教育課程
國際扶輪3490地區在單車環島行動中不忘公益關懷，今（26）日前往東北角鼻頭國小，舉辦羊隻捐贈儀式，促成豐珠中學捐贈三頭山羊作為鼻頭國小學生的「生命教育夥伴」，正式啟動「咩咩小幫手」計畫，結合生命教育與生態保育，為偏鄉校園注入新的學習動能。
鼻頭角地形景觀豐富，擁有「羊王」王金瑞的在地故事。扶輪社期望藉由羊隻進入校園，不僅讓學生認識在地文化，更以自然方式維護校園環境，推動生態教育並促進國際交流。三頭來自豐珠中學的羊將成為孩子們的「生命教育夥伴」，透過日常照護學習責任感與尊重生命，也成為活潑生動的生態教材。
鼻頭國小校長李延昌表示，透過羊隻的陪伴，孩子們能從實際照護中建立對生命的同理與關愛，也讓校園環境成為結合自然、文化與教育的場域。此次計畫不僅有助於生態維護，更開啟了學生探索在地與世界的契機，意義深遠。
同時，鼻頭國小與日本佐賀縣玄海町未來學園已持續兩年進行海洋教育交流。玄海町以飼養逾五千頭和牛聞名，本次也將飼養經濟與SDGs永續議題融入國際課程共作中，擴展偏鄉學校的學習視野。
國際扶輪3490地區基隆分區助理總監吳金龍表示，扶輪社長期服務偏鄉，致力提供多元學習資源。未來，鼻頭國小與豐珠中學將深化合作，發展生命教育與生態保育課程。扶輪社期盼這份心意，能為偏鄉教育注入更多關懷與資源，成為連結在地與國際的重要橋樑。
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