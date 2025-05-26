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「全糖市」全民科學日很特別 台南學校玩糖水旋光、藍晒圖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中進行糖水旋光實驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中進行糖水旋光實驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市全民科學日今天啟動，全市有20多所學校共同參與這場科學盛宴，成功國中運用小型學校的特性，讓這一天成為學習共同體校園。由高年級段學生引導低年級段學生進行小組實驗、自主探索學習。「全糖市」學生玩糖水旋光性、藍晒圖試驗等，不僅增加科學知識，透過實驗的沉浸體驗，更建立學生求真求實的科學態度。

成功國中表示，學校課程教學強化多元智能養成以因應未來世界公民的趨勢，高年級段學生經培訓後能精準講解、「手把手」引導低年級段學生分組操作，藉由同儕學習的安心、互助，通過浮沉子、藍曬圖等現象發現科學原理，並以糖水旋光性、非彈性碰撞等測試實驗，運用科學公式，體會生活處處是科學。

「全民科學日」以生活化與趣味性的設計為出發點，透過實作引發學生對科學的好奇與學習動機。成大科學教育中心規畫4項教案，包含「糖水旋光」、「藍晒圖」、「浮沉子」及「非彈性碰撞」，結合日常素材與手機操作，讓學生從實驗中掌握科學原理、提升思辨能力。

成大科教中心主任徐旭政表示，台南有「全糖市」之稱，特別把糖列為探索對象，透過糖水旋光性實驗，展現有趣的魔法；另台南有藍晒圖文創園區，學生對藍晒圖並不陌生，也放入探索對象，透過化學反應創作藍晒圖作品。

成功國中校長鄭文鵬說，該校近3年來持續推動涵蓋眷村在地特色校本課程、全民學區數位計畫、至社區營造計畫，走入社區受到肯定，加以科學科技輔助，與社區共創共好生活。

台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中進行糖水旋光實驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中進行糖水旋光實驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中學生洗藍晒圖照片。記者鄭惠仁／攝影
台南市全民科學日今天啟動，許多學校都在玩科學，成功國中學生洗藍晒圖照片。記者鄭惠仁／攝影

科學 成大 台南

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