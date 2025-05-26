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陽光罕病男孩獲2025總統教育獎 長大志願是當計程車司機

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣靜修國小學童吳昌玹榮獲2025總統教育獎，師長都為他高興。記者簡慧珍／攝影
彰化縣靜修國小學童吳昌玹榮獲2025總統教育獎，師長都為他高興。記者簡慧珍／攝影

彰化縣靜修國小學童吳昌玹罹患先天性肌肉失養症，無法走路，連零食包裝都撕不開，仍樂觀「我有輪椅，不必走得很辛苦。」所以第一志願是當計程車司機，希望開車時分享快樂。他的正向進取鼓舞周遭師長和小朋友，榮獲2025總統教育獎。

吳昌玹一歲多確診罕見疾病，從此展開漫漫治療路程，身體力氣隨著長大逐漸衰弱，讀幼兒園到小學低年級還能操作扭扭車代步，升上三年級必須乘坐電動輪椅，靜修國小為他向縣政府申請一輛放在學校使用，媽媽周幼娟開車載他到校，抱下車換坐電動輪椅，展開吳昌玹期待的學校生活。

從吳昌玹靜修幼兒園大班到小五的特教老師盧志榮表示，吳昌玹喜歡上學，下課時間可看到他穿梭校園，開心且熱情的向各年級小朋友打招呼，班級活動他都踴躍參加，即使上下學困難、校外環境未必無障礙，他都充滿信心迎接一切挑戰，從不喊累喊苦，師長有時職業倦怠，看到他的樂觀和勇敢都被激勵「要像昌玹一樣」。

班導師林育伶說，每在困難事情過後，吳昌玹總會講「事情過了就過了」，臉上掛著陽光般笑容，感染他邊的每個人，班上有一名內向小朋友跟吳昌玹相處久了也變開朗。

助理老師施宜君坦承剛接觸吳昌玹，擔心沒辦法做好照顧工作，吳昌玹鼓勵「莫急、莫慌、莫害怕」，施宜君說，她驚訝這孩子竟能安慰她，後來很多手做課程和練習，吳昌玹堅持「先讓我試一試，我會努力做。」有一次吃力刻完一件木雕，堅持的精神令她感動。

周幼娟表示，吳昌玹是她家第二個孩子，自知生病，從小表現超齡的懂事和貼心，觀察到她頗吃力抱他，會問「你可以嗎？會累就休息一下。」遇到他無法做的事會主動告訴師長，也每天主動講學校生活，分享他的想法和快樂。

吳昌玹上學期擔任分配潄口水長，本學期當社會科小老師，不過「我的第一志願是當計程車司機。」吳昌玹說，可以一面開車，一面與乘客聊天，他希望鼓勵每個人都要樂觀，「悲傷過一天，快樂也是過一天。」像他只是生病，乘坐電動輪椅不用走路反而不累，很開心。

校長吳耀騰肯定靜修國小成功推動融合教育，感謝行政和教學團隊一起照顧吳昌玹，也帶動小朋友喜歡跟吳昌玹做朋友，學校體系提供吳昌玹和家長可近、可達、可用的教育資源。

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