北港巨人高中統測奪榜首！衛生護理類「前10名占9人」創紀錄

有「藥學搖籃」之稱的雲林縣北港巨人高中100名畢業生參加統測，不僅揮出百分百錄取的全壘打，400分可望進國立科大也達50人，其中陳品亨以473分奪下衛生護理類別全國榜首，且在全國排名的前10名該校一舉囊括9名，夫放異彩，創下近年統測新紀錄。

雲林縣北港鎮巨人高中今年四技二專統測衛生護理類再創佳績，不僅全校百名考生全部錄取，其中460分以上學生有6人，400分以上高達50人，均可錄取國立科大，全國排名的前10名也囊括9名。

其中陳品亨更以473分勇奪全國應屆畢業生榜首，鄭惟宇464分排名第2，張筱婕463分位居第3，此外，除了第8名以外，曾筱甄、林禾凱、李虹霏、黃阡禾、王紘綸、許禕芮等6人，也全擠進全國前10名行列。

在百名考生當中，更有多達83人分數達到護理頂校的台北護理健康大學標準，張博翔也在專業科目「健康與護理」拿下全國唯一滿分的考生，數學滿分也有14人，創下國內衛生護理類歷來最佳紀錄。

住嘉義獲取全國榜首的陳品亨指出，因最疼他的嬸嬸罹癌過世，他下決心要朝藥物研發方向發展，幫助更多病患，如今為自己夢想打開第一扇門，相信天上的嬸嬸也會為他高興，他將持續努力達到目標。

全國排行第4的曾筱甄，家境並不寬裕，阿嬤是居家照服員，常和她分享許多照服故事，讓她產生興趣，這次不但可進入護理最高學府，還躍上藥學系窄門，雙喜臨門。值得一提的是高雄來的林禾凱，為能承接父親藥局事業，國中會考放棄高雄中學，遠赴雲林巨人就讀，如今如願考上全國排行第5，離夢想愈近，他說，當年的抉擇是正確的。

校長徐秀慧表示，國內護理人員短缺，但近年來薪資待遇和工作環境已大幅提升，醫藥護理之路是最佳選擇，該校17年來一直為衛生護理類別榜首保持者，近3年更幾乎囊括前10名，今年師生齊心努力刷新紀錄，再次擦亮巨人「藥學護理搖籃」招牌，師生同賀。 四技二專統測衛生護理類別全國排行前10名，北港巨人中學拿下9名，再次刷新全國紀錄。記者蔡維斌／攝影 北港巨人高中學生陳品亨（中）統測衛生護理類別拿下全國榜首。記者蔡維斌／攝影

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