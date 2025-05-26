桃園棒球天使計畫啟動7教練球星交流 桃少棒隊授旗出征

桃園市少棒代表隊奪全國杯冠軍，代表進軍6月上海美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽，市政府今天中午舉辦授旗儀式暨慶功宴，由市府教育局長劉仲成授旗，市府體育局邀請去年世界棒球12強冠軍隊教練及球星7人出席，局長許彥輝宣布桃園棒球天使計畫啟動，7球星分享棒球訓練及參賽經驗做公益，提升桃園基層棒球水準。

桃園市中平、龜山、仁善少棒隊組成的桃園少棒代表隊，在今年全國盃少棒賽逆轉勝，勇奪冠軍，取得台灣代表權，即將6月初赴大陸上海參加2025年美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽，市府教育局長劉仲成、體育局長許彥輝由桃園市棒球總顧問張滄彬等人陪同出席，劉仲成代表市長張善政為少棒代表隊授旗出征，預期祝旗開得勝。

市政府在去年世界棒球12強中華隊奪得冠軍後，設置棒球天使計畫，投入1000萬元支持桃園基層棒球，邀請國手協助桃園三級基層棒球發展，獲獎教練、球星包括樂天教練曾豪駒、樂天黃子鵬、林立、陳晨威及味全朱育賢、中信江坤宇、富邦戴培峰7人，由桃園市棒球總顧問張滄彬等人陪同，今天出席小馬聯盟授旗儀式暨體育局啟動棒球天使計畫。

劉仲成表示，龜山、中平及仁善國小棒球隊在今年全國18隊，以13比8逆轉勝拿下冠軍，少棒球6月代表國家到大陸參加美國小馬聯盟亞太區錦標賽，市長張善政非常重視，支持這次出國獎勵金、比賽集訓費174萬，市政府站在大家身邊，相信會有好表現，也感謝職棒教練、選手大哥哥現身加油，爭取好成績，將來成為職棒選手。

體育局啟動桃園市棒球天使計畫1000萬元，分3年執行三級棒球培訓計畫及辦理棒球運動防護計畫，並鼓勵12強參賽有功的教練、球星曾豪駒、黃子鵬、林立、陳晨威及朱育賢、江坤宇、戴培峰7人，參與培訓三級棒球、分享棒球觀念，以推動棒球公益方式獎勵每人70萬元，提升桃園三級基層棒球水準。

許彥輝表示，去年響應中華隊12強奪冠，桃園市府今年起推動桃園棒球天使計畫，藉由12強參賽有功的曾豪駒、黃子鵬、林立、陳晨威、朱育賢、江坤宇、戴培峰等選手參與在地棒球隊，分享訓練及參賽經驗，今天啟動首次交流，6至10月將陸續規畫球星出席基層學校棒球訓練等活動，為桃園棒球長遠發展扎根。 桃園市府教育局長劉仲成（左二）授旗少棒隊進軍小馬聯盟亞太少棒賽，棒球總顧問張滄彬（左一）、體育局長許彥輝（右一）見證。記者曾增勳／攝影 桃園市體育局啟動桃園棒球天使計畫，世界棒球12強冠軍隊7名教練、球星出席交流棒球經驗。記者曾增勳／攝影 桃園市體育局啟動桃園棒球天使計畫，世界棒球12強冠軍隊7名教練、球星出席與少棒隊小球員交流棒球經驗。記者曾增勳／攝影

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