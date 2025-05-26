嘉市垂楊國小愛的書庫揭牌 打造學童理財學習空間

嘉義市垂楊國小今天舉辦理財愛的書庫揭牌典禮，台灣閱讀文化基金會與兆豐證券共同捐贈50箱漫畫、繪本理財專書給垂楊國小，為學童打造豐富閱讀與理財學習空間。

垂楊國小理財愛的書庫今天舉行揭牌典禮，市長黃敏惠出席並表彰公益善行，兆豐證券公司董事長陳佩君、財團法人台灣閱讀文化基金會董事卓春英等人到場揭牌，現場氣氛溫馨感人。

黃敏惠致詞表示，理財教育是現代學生不可或缺的生活素養，閱讀文化基金會長期致力推廣閱讀風氣，此次更攜手兆豐證券，捐贈理財專書設置專屬書庫，協助學童從小建立正確金錢觀與財務管理能力，同時培養孩童懂得分辨價值、懂得珍惜資源，這正是新世代必備生活智慧。

卓春英指出，閱讀基金會已在台灣深耕20年，在全台有將近400座愛的書庫；這次很高興能為嘉義市垂楊國小提供這座愛的書庫，相信愛的書庫能在嘉義市建立良好典範。

陳佩君表示，非常榮幸兆豐證券能共襄盛舉，善盡企業社會責任，讓金融理財知識往下扎根。

嘉義市政府教育處指出，垂楊國小設置理財愛的書庫，約有1500本，分別以漫畫、繪本等型態呈現的理財書籍，其他學校學童也可透過愛的書庫平台借閱。

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