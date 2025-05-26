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小學生化身主持人訪談警察 所長順勢宣講交通安全觀念

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝
台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝

台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問，學生們化身為主持人，透過實地訪談，了解警察工作實務內容；有鑑於三峽交通事故，所長也提醒學童過馬路三步驟「停、看、聽」，遵守號誌並走行人穿越道等交通觀念。

學童提問「為何選擇成為警察」、「需接受哪些訓練與考試」、「警察的主要工作內容與配備」、「執勤時是否曾遭遇危險」，以及「適合擔任警察的人格特質」等；員警與學生分享投身警界的初心，說明接受體能與專業訓練的過程，以及實際執勤中所面對的挑戰與責任。

當學童詢問，是否曾面臨危險情境，警員侯宜萾表示，執勤過程中難免會遇到突發狀況，但經過嚴格訓練與冷靜判斷，警察有能力保護自己，也保護市民的安全；所內警員透過寓教於樂的互動活動，讓國小學童了解警察職責與勤務內容，理解警察工作的辛勞與風險。

有鑑於新北市三峽區的交通事故案件，所長洪士雄針對交通安全進行宣導，提醒學童過馬路應走斑馬線並遵守交通號誌，通行前務必左右查看；騎乘自行車時應靠右行駛並正確配戴安全帽；切勿在馬路邊追逐打鬧，並注意避開大型車輛的視線死角，以確保自身安全。

此次訪問為老師陳怡安設計的國語課程活動，讓學生們化身為主持人，透過實地訪談，了解各行各業的實務內容；昨天學生們以「警察」為主題，設計六個問題，向員警面對面提問，同時也吸收交通安全觀念，建立自我保護意識。

台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝
台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝
台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝
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台南市北區寶仁國小五年級學童昨天由老師陳怡安帶隊，主動前往轄區第五警分局開元派出所訪問。記者袁志豪／翻攝
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警察 台南 交通事故

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