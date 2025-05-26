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鼓勵高中職青少年畫漫畫 首屆青漫獎起跑總獎金123萬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部首屆「青漫獎」徵件，自即日起至9月19日受理報名，獎項分為團體組及個人組，總獎金達新台幣123萬元。圖／文化部提供
文化部首屆「青漫獎」徵件，自即日起至9月19日受理報名，獎項分為團體組及個人組，總獎金達新台幣123萬元。圖／文化部提供

文化部公布首屆「青漫獎」徵件，自即日起至9月19日受理報名，獎項分為團體組及個人組，總獎金達新台幣123萬元。文化部長李遠表示，漫畫在不同的時代，都深刻的影響每個年齡層的人，期待藉由向下扎根的「青漫獎」辦理，鼓勵高中職年紀的青少年，藉由集體或個人的創作過程，引動注入台漫創作、閱讀的熱情。

李遠表示，台漫歷經1950、1980年代兩波高峰後，經歷過一段蕭條時期，直至2010年辦理第一屆「金漫獎」、2018年漫畫輔導金，一直到近年中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，台灣漫畫一步步開花結果，也逐漸在國際嶄露頭角，例如日本外務省主辦獎勵國際優秀漫畫創作，有「漫畫界諾貝爾獎」的「日本國際漫畫大賞」，台灣近年共獲得2金9銀21銅的成績。

「新台漫時代已經來臨」，李遠指出，在台漫走向國際的時刻，如何創造臺漫的市場及風潮，人才的培育及讀者的培養，仍然是台漫產業發展重要的關鍵。因此，文化部在過去政策的基礎上，今年提出首屆「青漫獎」規劃，希望鼓勵高中職年紀的青少年，投入或關注台漫的創作。

文化部表示，「青漫獎」參考在日本國內及國際高中生漫畫創作者嚮往且熱烈參與的「高知漫畫甲子園」，辦理至今已第34屆的「高知漫畫甲子園」以競賽激起高中生創作漫畫熱情，並曾發掘出《影子籃球員》藤卷忠俊、《光速蒙面俠21》稲垣理一郎等知名漫畫家

首屆「青漫獎」分為團體組及個人組兩類，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17-46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元；另外設立個人組，開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1-4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。

徵件期間，文化部將邀請漫畫家進入校園辦理講座或工作坊，鼓勵學生參賽並推廣台灣漫畫，提升學生對台漫的關注。後續針對獲獎者，文化部也將規劃培力輔導，持續提升漫畫創作能量，期盼未來這些新秀，有機會銜接既有政策資源，包含漫畫獎勵金、金漫獎等。

●「青漫獎」採線上申請報名，歡迎國內各高中職學校及青少年漫畫創作者踴躍參賽，報名簡章及相關資訊請參考文化部獎補助資訊網：https://grants.moc.gov.tw。

漫畫家 文化部

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