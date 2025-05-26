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姊念二重國小弟妹被轉介他校 議員籲增建解學區壓力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣二重國小為總量管制學校。記者郭政芬／攝影
新竹縣二重國小為總量管制學校。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹東鎮二重埔近年人口激增，二重國小首度總量管制，今年申請入學人數達304人，超過學校目前可容納的290人，已轉介11人，議員林昭錡指出，家長反映姊姊讀二重國小、弟妹卻轉介到竹中國小，造成接送困擾，呼籲縣府盡快評估可用土地，解決校舍不足的問題。

林昭錡今天在縣議會質詢表示，竹東鎮外五里新建大樓如雨後春筍，人口大量遷入，除了造成嚴重塞車，二重國小今年也實施總量管制，他主張讓每位孩子就近入學，並希望中央、地方攜手改善週邊交通，讓竹東外五里脫胎換骨、展現新風貌。 

林昭錡表示，二重國小是他的母校，有2公頃的校地是他祖先林公春秀於民國9年捐贈，讓當時的學子不必赤足走到竹東國小或芎林國小就讀。民國70年間雖編定擴大校地，受園區三期計畫的影響，沒辦理徵收，而近年來當地人口倍增，二重國小實施總量管制，造成部分學區子弟必須轉介他校就讀，十分不方便。

有家長跟他反映，姊姊目前就讀二重國小一年級，但接下來的弟妹入學，卻被轉介到竹中國小，接送很不方便。

針對二重國小學生人數增加，教育局長楊郡慈指出，縣府已投入400多萬元改善校內空間，讓就學更方便。二重國小學區涵蓋二重里、三重里、頭重里、柯湖里，是總量管制學校，114年招收10班290位新生，初審304人報名，11人轉介附近學校，目前已備取到第8人，會持續協助學生就近入學。 

至於二重國小增建的中期規畫，目前竹東鎮公所已專案送請中央審核中，待回復後就會考量是否要徵地建校，教育局強調將持續追蹤外五里人口增加的情形預佑就學人數，讓每個孩子都能就近學習成長。

議員林昭錡指出，家長反應姊姊讀二重國小、弟妹卻轉介到竹中國小，造成接送困擾，呼籲縣府盡快評估可用土地，解決校舍不足的問題。記者郭政芬／攝影
議員林昭錡指出，家長反應姊姊讀二重國小、弟妹卻轉介到竹中國小，造成接送困擾，呼籲縣府盡快評估可用土地，解決校舍不足的問題。記者郭政芬／攝影

校地 教育局 小學生

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