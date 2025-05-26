台東公幼搶手 池上家長每天騎車往返1.5小時送小孩上學
台東許多家長為公幼及準公幼名額搶破頭，議員潘貴蘭總質詢指出，東漂家長陳情指，候補100多號報不上公幼，後悔移居台東，另有在地家長報不上鄰近公幼，只好每天奔波1.5小時往返池上、海端接送小孩上學，去除保障名額，許多一般生家長常連抽籤權利都沒有。教育處回應，公幼無法符合這麼多人期待，今年起已經更改報名方式，統一報名減少重疊占名額，也會視需求考慮增班。
台東縣議會今天總質詢，議員潘貴蘭指出，中央推動平價幼兒教保服務，減輕家長負擔及因應少子化鼓勵生育，台東卻出現許多一般身分的民眾無法享受公幼及準公幼福利。
潘貴蘭表示，有位家長從台北市移居台東，為家中2歲小孩登記了所有市區國小附幼及準公幼，後補80號至150號都有，根本沒有抽籤資格，因小孩教育問題，有點後悔東漂台東。
潘貴蘭說，公幼與私幼價格落差大，可能會達十倍之多，經濟條件好的家長可以讓小孩念私幼，然而不是人人都負擔得起昂貴學費，另位在地家長向她投訴，家住池上鄉福原國小附近，因為無法就近入學，被迫每天騎機車往返1.5小時送孫女至海端鄉廣原國小讀附幼，忍受風吹日曬雨淋。縣府應該做好事前評估，讓熱區幼兒園多開班。
教育處長蔡美瑤答覆說，從總量來看，台東幼兒園供給大於需求，但市區準公幼只有17所，無法符合這麼多人期待，今年起改成新生家長不需要一家家報名，只要在電腦前操作5個排序就好，減少重疊情況。
蔡美瑤也解釋，池上鄉幼停招，導致福原附幼變搶手，今年池上2歲專班或3至5歲班有需求就會增班。
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