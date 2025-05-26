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影／台南全民科學日啟動 科學密室闖關就怕豬隊友…按「求救鴨」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，多位校長先闖關體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，多位校長先闖關體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，20所國中同步響應參與，帶來一整天精彩的科學體驗。今年特別設計「科學密室—跟著鴨鴨闖異界」，已吸引許多學校預約，成大科教中心表示，科學密室以化學元素週期表為謎底，雖有一點難度，但有趣又好玩，闖關時就怕有豬隊友，因此，必須周邊闖關遊戲玩完後再來密室，以免闖不了關要按「求救鴨」。

全民科學日在南區新興國中開幕，由教育局副局長王崑源、成大理學院副院長李欣縈、新興國中校長鄭雅麗等各校代表以按壓方式製造電力，啟動這場這場結合科學探究與趣味學習的科普盛會。

成大理學院副院長李欣縈表示，全民科學日不僅是活動更是投資，希望透過知識灌溉，啟發學生的好奇心和提升科學能力；也期盼孩子在闖關中瞭解科學並非艱澀難懂的理論，而是日常生活中處處可見的驚喜。今年除了在新興國中設置科學密室與現場互動教案外，另有20所學校於5月至6月間同步舉辦「校園科學研習營」，由參與研習的學生擔任推廣小尖兵，將科學精神擴散至更多校園角落。藉由實作體驗，讓科學教育從點到面持續深化，培養學生主動探究、樂於學習的態度與能力。

成大科教中心主任徐旭政分享，這一活動的闖關項目都是歷經多次開會討論，調整後定案，自己也有進入科學密室闖關，花了20多分鐘才完成闖關，會有一些難度，但有趣好玩，相信來闖關的學生都會喜歡，也希望能設置久一點，讓更多學生來體驗。

「全民科學日」以生活化與趣味性的設計為出發點，透過實作引發學生對科學的好奇與學習動機。成大科學教育中心規畫4項教案，包含「糖水旋光」、「藍晒圖」、「浮沉子」及「非彈性碰撞」，結合日常素材與手機操作，讓學生從實驗中掌握科學原理、提升思辨能力。

教育局副局長王崑源感謝成大科教中心多年來和教育局及學校合作，在科教上大手攜小手往前邁進。他強調，108課綱強調素養，期勉學生將科學探究的態度應用在生活上；未來教育局也將持續攜手大專院校與專業機構，深化學生的觀察力、探究力與實作力，逐步厚植科學素養。

成大科教中心副主任舒宇宸表示，科學密室闖關以化學元素週期表為謎底，學生要闖關必須有基本的物理、化學能力，因此建議先玩其他闖關，有了基本認知後再到密室闖關。不過，闖關最怕遇到豬隊友，可能一組已經完成闖關，但另一組還沒玩闖關，無法打開密室，讓光纖線接通所接的紅光與藍光，但只要依照指示去做，還是不用擔心無法過關。

台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，20所國中同步響應參與。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，20所國中同步響應參與。記者鄭惠仁／攝影
進入科學密室闖關，若過不了關就要按「鴨」求救。記者鄭惠仁／攝影
進入科學密室闖關，若過不了關就要按「鴨」求救。記者鄭惠仁／攝影
闖關前要先玩平衡遊戲，決定可求救的次數。記者鄭惠仁／攝影
闖關前要先玩平衡遊戲，決定可求救的次數。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，科學密室闖關以化學元素週期表為謎底。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，科學密室闖關以化學元素週期表為謎底。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，科學密室闖關以化學元素週期表為謎底。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，科學密室闖關以化學元素週期表為謎底。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，多位校長先闖關體驗並順利接通光纖。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與成功大學科學教育中心主辦的「2025全民科學日」今登場，多位校長先闖關體驗並順利接通光纖。記者鄭惠仁／攝影

科學 教育局 成大 台南

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