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苑裡國小奪中華盃排球賽一座冠軍 鎮長劉育育特頒獎金
苑裡國小排球隊再創佳績！苑裡國小今年參加第54屆全國中華盃排球錦標賽，勇奪五年級女童組冠軍及六年級女童組第六名，展現出色的運動實力與團隊合作能力；苑裡鎮長劉育育為嘉勉選手與教練團隊的努力，今天上午前往苑裡國小頒發獎金，表達肯定與祝賀。
中華盃為全國指標性排球賽事，競爭激烈，苑裡國小能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，相當不容易。為表揚參賽隊伍優異表現，劉鎮長特別頒發1萬2000元獎金給五年級女童組冠軍隊伍，並頒發6000元獎金給六年級女童組第六名隊伍，以資鼓勵。
頒獎現場氣氛熱烈，校方也感謝鎮長對體育教育的重視與支持，並肯定教練團隊長期付出與學生的全力以赴，未來將持續推動多元課程與體育發展，培養學童健全體魄與正向品格。
劉育育表示，體育是培養學生自信與紀律的重要途徑，苑裡國小排球隊的優異表現，不僅是校園的榮耀，更是全鎮的驕傲。公所未來也將持續推動在地體育發展，厚植基層運動實力，培育更多優秀的運動人才，讓更多孩子有機會在運動場上發光發熱。
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