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陳其邁心疼的六龜孩子不只上台大 他再獲總統教育獎

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜高中應屆畢業生翼友福（左二）獲得2025總統教育獎，導師盧佳吟（左一）、校長楊茂青（右二）與輔導主任林育慈（右一）等人都在他的求學過程扮演重要角色。圖／高市教育局提供
六龜高中應屆畢業生翼友福（左二）獲得2025總統教育獎，導師盧佳吟（左一）、校長楊茂青（右二）與輔導主任林育慈（右一）等人都在他的求學過程扮演重要角色。圖／高市教育局提供

六龜高中應屆畢業生翼友福自幼父母雙亡，由祖父母扶養長大，求學期間又遭逢祖父母雙雙亡故打擊，卻能逆境上游成為創校以來首位上台大學生，不料遭網友嘲諷，高雄市長陳其邁心疼發文勉勵。教育局表示，包含翼友福在內，今年共四位學生獲得2025年總統教育獎，7月4日在總統府接受公開表揚。

年初六龜高中希望入學放榜傳來好消息，翼友福錄取台大社會學系，成為創校以來第一個考上台大的學生，不料遭網友酸「考上的是台大沒那麼優質的系所」、「窮人上台大撿角而已」。高雄中學校長莊福泰發聲，直言分數無法完整評量一個人，社會應該多給不同特質的學生多點支持和鼓勵。

網路的酸言酸語也引起市長陳其邁重視，發文稱讚翼友福「非常努力、也讓人心疼」。陳其邁不捨翼友福由祖父母撫養長大，一路就讀六龜國小，就近入學六龜高中國中部，國中畢業明明可以入學雄中，卻為陪伴阿嬤留在六龜高中就讀。

校方說，翼友福的成長歷程充滿挑戰與淚水，國三升高中那年，友福摯愛的祖母病重，毅然選擇留在六龜升學，在導師盧佳吟老師陪伴及輔導老師耐心引導下，參與客家青年國際交流團，不放棄拓展眼界、點燃夢想。

翼友福說，對他而言，六龜高中不只是母校，更是人生的轉捩點，讓他可以用行動證明，偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花，希望自己的故事可以鼓勵更多弱勢成長的人。

六龜高中校長楊茂青表示，翼友福的祖父母陸續離世，目前獨居六龜求學，在政府資源及慈善機構協助下生活，不僅是六龜高中首位錄取台大社會學系的學生，也是創校以來首位獲總統教育獎殊榮的學生，友福像是一縷希望的曙光，照亮無數在山城努力追夢的孩子，欣慰友福能帶著夢想勇敢前行，讓大家看見教育的力量。

教育局說明，六龜高中翼友福、苓雅區五權國小黃昊恩、左營區左營國小曾釩銨與高雄師範大學蔡奕琳獲得今年度總統教育獎，每人均具備驚人毅力與熱愛學習精神，以豐沛的生命力獲獎。

六龜高中應屆畢業生翼友福（左）與校長楊茂青（右）合影。圖／高市教育局提供
六龜高中應屆畢業生翼友福（左）與校長楊茂青（右）合影。圖／高市教育局提供

父母 台大 六龜

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