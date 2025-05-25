深耕科技教育領域 高雄三級學校舉辦成果展
高雄市舉行「三級學校科技扎根暨設計x建築教學成果展」，副市長李懷仁等人今天到場參觀。李懷仁說，這次成果展呈現了高雄市在科技教育領域深耕多年豐碩成果。
「三級學校科技扎根暨設計x建築教學成果展」於5月22日至27日在駁二B6蓬萊倉庫舉行，集結高雄市三級學校推動淨零永續、AI、半導體課程、設計、土建群科等主題，展出多元且具前瞻性的教學成果。
李懷仁與教育局長吳立森今天到場參觀學生實作成果，體驗機器手臂、半導體、AI等課程，並感謝規劃與推動的學校師生與行政團隊，期盼師生在這次展覽中彼此交流、激盪想法，延續高雄教育創新能量。
李懷仁說，這次成果展示從AI應用、機械手臂操作、淨零永續課程體驗、半導體科技教學等面向，展現高雄市在科技教育領域深耕多年的豐碩成果。並促進產官學界交流，共同培育下一代科技人才。
「三級學校科技扎根」結合高中職、國中、國小三級學校，展出多元科技應用課程與學生實作成果，並呼應高雄市推動淨零教育，設計多項環境議題結合課程與展示體驗，培養學生具環境永續與綠色公民素養。
其中，路竹區大社國小展出培育的「竹節蟲」，校長張素菁說，學校環境符合淨零永續，目前有多達7種品種竹節蟲，繁殖力與適應力表現最好。
至於「設計x建築教學成果展」，則彙集多所技術型高中職學校，展出學生在設計群、土木與建築群等科別的專題製作與跨域整合成果，現場有體驗課程、成果展示等，展現高雄市技職教育豐碩成果。
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