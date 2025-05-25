台灣武廟志工協會頒發獎助學金 逾300學生受惠

社團法人台灣武廟志工協會今天在台南高商舉行獎助學金頒獎典禮，今年度共有300多名學生獲獎，台南市長黃偉哲代表市府頒贈感謝狀，肯定協會協助台南打造具正向能量教育環境。

黃偉哲致詞表示，市府長期以來重視對弱勢學子關懷與扶助，台灣武廟志工協會協助更多來自弱勢家庭的孩子勇敢逐夢、穩步前行，獎助學金自開辦以來，受惠學生逐年增加，今年度預計獎助300多名優秀學子，足見協會對教育公益持續投入，也顯示社會各界對教育的重視，日益提升。

黃偉哲說，協會也彰顯民間力量所展現具體行動與溫暖關懷，令人深受感動，更為台南市營造充滿希望的教育環境，注入正向能量。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，市府已推動多項針對弱勢學生補助措施，包括教科書費、午餐費及各類獎助學金等，協助學生安心就學，但公部門資源有限，仍須仰賴社會各界攜手投入，才能共同打造更加友善學習環境。

台灣武廟志工協會理事長劉貞秀指出，協會自110年度起推動獎助學金制度以來，至今已邁入第5年，累計受惠學生超過1200人，捐贈總金額突破新台幣700萬元；期望透過獎助學金的支持，鼓勵學子勇敢追夢、積極進取。

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