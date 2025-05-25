2025世界機關王宜蘭區賽 學生展現創意挑戰操控機器人
2025世界機關王宜蘭區競賽今天下午在三星國中舉行，3大比賽項目包括機關整合賽、機器人任務賽、積木創客盃，展現學生在科學、科技、工程、藝術與數學（STEAM）領域的創意與實作能力，獲獎優秀隊伍將代表參加8月在靜宜大學舉辦的世界機關王大賽。
為培育學生對於科學創造的興趣及熱忱，宜蘭縣整合科技教育，有形的例如設備、工具、硬體、教材，無形的例如師資、課程、研習等各種資源，希望透過競賽吸引更多學校組隊投入這項有意義的活動，讓學生巧思進行積木組裝、發揮創意，累積更多科學概念及知識學習。
代理縣長林茂盛表示，縣府重視創意科學教育，舉辦競賽目的在於培養學生的科學素養與創新思維，同時透過實作經驗，提升其解決問題的能力，活動也提供學生一個展示自我、團隊合作與交流學習的舞台，鼓勵他們勇敢挑戰、勇於創新。
這次競賽共有3大賽項，分別為機關整合賽（GM）：考驗學生在機構設計與整合方面的能力；機器人任務賽（R4M）：挑戰學生在機器人控制與任務執行的技巧；積木創客盃（GMJr.）：分為科學小創客與程式小創客組別，讓學生透過積木組裝與程式設計發揮創意，參賽者需運用所學知識進行設計、組裝與程式編寫，並在限定時間內完成指定任務，發揮團隊合作精神與解決問題的能力。
縣府教育處表示，未來將持續舉辦類似的競賽，並結合在地產業需求，設計更多元的學習內容與實作機會，期盼激發學生的學習興趣，培養其跨領域的整合能力，為未來的科技發展與創新人才培育奠定基礎。
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