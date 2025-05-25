高雄行動方案競賽結果出爐 廣興國小及南隆國中奪冠

第二屆高雄地區國中小學行動方案競賽結果揭曉，今年由美濃區廣興國小與南隆國中分別榮獲國小組與國中組特優第一名，成為本屆競賽最耀眼雙星。主辦單位美濃博士學人協會表示，盼透過競賽促成向下扎根，推廣淨零排碳、食農教育、AI人工智能與永續經營等關鍵議題。

此活動由台灣地區美濃博士學人協會主辦，日勝文教基金會贊助。第一屆僅限東高雄地區國中小學生，今年開放全高雄國中小學生參加，依據「創意歷程」、「現場發表」、「作品影響性與發展性及「整體表現」等項目評分，每隊有10分鐘簡報及10分鐘統問統答。

競賽結果出爐，國小組廣興國小提出「傳說中的黃蝶翠谷怎麼了」，針對黃蝶翠谷的生態研究展現高度觀察力與科學探究精神，清楚記錄黃蝶的生態特徵與棲地變化，更結合在地文化與保育觀念，擊敗眾多對手，奪得特優。

此外，美濃國小「智慧 AIX 番茄：小果實的大數據冒險」獲優等，展現科技與農業結合的創新應用。甲仙國小「以AI人工智能探討甲仙地區得發展與對策—甲仙街區尋寶遊戲的行動方案」與廣興國小另支隊伍「傳唱在客家傳統山歌與流行改編山歌之間魔法Music Girl」同獲佳作。

國中組部分，南隆國中提出「土壤重生-結合堆肥與再生農法的永續未來」行動方案，先從「什麼是堆肥？」的基礎知識切入，詳細記錄製作過程及溫度與氣味變化，並用水泥磚圍出150乘250公分的堆肥實驗田，鋪上厚紙板，最終奪得特優殊榮。

英明國中「雙管齊下-校園智慧燈普及及計畫」獲優等，內門國中「為螢火蟲點一盞燈」、文府國中「文府生態學校行動方案」、國昌國中「修『蛋』幾勒，不『殼』以丟」及內門國中「探索第九藝術的未來」皆獲佳作。

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，希望透過競賽引導師生研究校園或社區的永續發展議題，轉化為實際的行動提案，預計6月28日在美濃國中頒獎。 廣興國小學生至黃蝶翠谷移除入侵外來種植物，他們以「傳說中的黃蝶翠谷怎麼了」獲得國小組特優。圖／美濃博士學人協會提供 南隆國中學生發表「土壤重生-結合堆肥與再生農法的永續未來」行動方案，獲得國中組首獎。圖／美濃博士學人協會提供

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