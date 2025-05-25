影／鐵路地下化消失的聲音 南市大同國小聲景探險城市記憶

台南市區鐵路地下化後，火車從社區穿越而過，平交道柵欄放下的叮噹聲音將失去，緊鄰鐵道旁的東區區大同國小融合在地文化，記錄社區將消失的聲音，讓忽略的角落也能散發新的生命與光彩。「一路到南站：聲景探險成果展」今起在南台南站登場，展現教育扎根與跨域學習的多元成果。

副市長葉澤山表示，這場成果展源自於師生對在地環境的細膩觀察與深度聆聽，透過課程引導與實地探索，轉化為一件件充滿創意與感知力的作品，在學習中找到與社區環境連結的力量。學生從學校出發，步行至南台南車站，沿途細心採集與記錄生活中的各種聲音，將聲音轉化為創作素材，透過多個展區場景，引領觀眾踏入學生們所感知與詮釋的聲景世界，感受日常中不平凡的聲音故事。從中也看到了師生投入的心血，早期野狗多，居民不敢來，如今已成社區景點，透過聲音的記錄，未來可喚回很多記憶。

校長李素珍表示，展覽透過4個聲景場景，引導觀眾探索周邊聲音環境，「榮譽街周邊」以改造的課桌椅火車裝置結合學生聲音作品，呈現學校至平交道的火車聲景變化；「天橋上」打造沉浸空間，體驗由下往上聲音升騰與共振互動，連結學生圖像與真實火車聲。

「天橋下」於車站迴廊展現汽機車、橋震、飛機等都市聲響，並引導閉眼聆聽聲音方向與細微火車聲；「南站」化身聲音寶盒，匯集多樣環境音，透過木造鋼琴發聲，搭配色彩及互動聲景地圖，呈現聲音保存與分享的可能。

李素珍感謝目目文創楊欽榮老師的專業指導，學生的創意得以萌芽、扎根，希望學生能藉此課程活動培養敏銳的感知力、豐富的想像力，以及解決問題的核心能力。同時，也讓學生看到，「即使是被忽略的角落，在大家共同的投入下，也能煥發出嶄新的生命與光彩」。

李素珍說，此次展覽正是這段學習歷程的精彩成果，見證了師生與社區合作的努力，也展現教育如何連結社區、激發創意，共創屬於在地的獨特故事與文化風貌。「一路到南站:聲景探險成果展」，即日起於南台南車站展出，展期至6月30日。 台南市東區大同國小舉辦「一路到南站：聲景探險成果展」。 台南市東區大同國小舉辦「一路到南站：聲景探險成果展」，學生導覽解說成果。記者鄭惠仁／攝影 台南市東區大同國小舉辦「一路到南站：聲景探險成果展」。記者鄭惠仁／攝影

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