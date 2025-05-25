基市辦科技積木創意競賽 滑輪、液壓、槓桿全派上用場
基隆市教育處今天舉辦科技積木創意競賽，希望透過比賽培養學生的科學知識，激發創造力和實作能力。參賽學生運用科技積木設計關卡，融合滑輪、液壓、槓桿等原理，以及程式編寫與操作，呈現學習成果與團隊合作精神。
教育處表示，科技積木創意競賽是結合創意設計與科學實作的國際賽事，參賽學生動手打造機關作品，限時完成穩定的結構與流暢的連動，更要展現創意巧思，挑戰腦力與技術。
基隆市今天首次主辦科技積木創意競賽，比賽地點在暖暖教師研習中心，賽事內容包含機關整合賽、機器人任務賽、科學小創客及程式小創客，吸引各級學校共67隊約180名學生，以及41名指導老師參與。
深澳國小指導老師陳昭蓉近年常帶領學生參加此類競賽，她認為科技積木創意競賽不僅是一場展示所學的競技舞台，也是一個促進親師生共學共成長的難得機會。
教育處長徐嬿立表示，透過舉辦科技積木創意競賽，不僅能提升學生在科學、科技、工程、藝術和數學（STEAM），五大領域領域的學習興趣與能力。多元賽事設計也能讓不同年齡層的學生，培養解決問題、團隊合作及創新思考素養。
徐嬿立說，期盼藉由競賽在基隆市營造更濃厚的科技教育氛圍，為未來的科技發展奠定良好基礎，教育處也將持續推動科技教育，鼓勵學生從動手做中學習，培養未來科技領域的小專家。
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