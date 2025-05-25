馬公高中觀光科成果展 畢業生扮廚師辦桌展才藝
國立馬公高中觀光科應屆畢業生24日晚間在校園內辦桌，個個以大廚角色端出一道道在地特色菜餚料理，展現3年來學習成果，獲得與會來賓及家長們一致肯定。
馬公高中觀光科應屆畢業生「忠華一番、孝傲江湖」畢業成果展，24日晚間在校園內展出，除包括有觀光業遊程導覽、專題、日文課程與實習等學習成果外，連施放有23年的澎湖海上花火節也被以「澎門宴澎湖炸彈」提出專題研究，首次參與的校長石仲哲與澎湖縣政府行政處長陳晶卉等人都給「讚」加以肯定。
馬公高中觀光科主任洪子涵表示，觀光科今年有50餘名畢業生，除了學到的烹飪、飲調、果雕等技藝，平時所學各項舞蹈、唱歌、樂器等，展現多元學習精神，都在成果展示亮相；最可貴的是在3年學程中，中餐烹飪、調製飲料飲調等技術士證照，幾乎100%通過考照率，甚至也有部份畢業生取得日本導遊等外語證照，非常難得。
馬公高中觀光科以辦桌方式，讓應屆畢業生扮演廚師，料理出「石破天驚」的清蒸石斑、開水白菜、龍蝦三明治、剝皮辣椒雞湯、香菇肉絲油飯等10道澎湖在地美味佳餚，讓與會家長們口齒留香，留下良好印象。
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