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校園新鮮事／梅山大南國小 種菜養蝶學生態

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大南國小推動環境教育，打造校園生態新樂園，帶學生種菜、觀察昆蟲。圖／謝世達提供
嘉義縣大南國小推動環境教育，打造校園生態新樂園，帶學生種菜、觀察昆蟲。圖／謝世達提供

嘉義縣梅山鄉大南國小校長謝世達擔任嘉縣環境教育輔導團召集人，帶師生組成水環境巡守隊，維護水源地生態環境，打造校園生態新樂園，教導學生種菜、觀察昆蟲，拿到臺美生態學校綠旗認證，以及台灣永續教育獎銅獎肯定。

謝世達帶領水環境巡守隊到社區巡守河川生態清除垃圾，踏查古井資源、記錄用水習慣，製作「雨撲滿」儲存雨水，讓學生落實節水生活，以話劇演出倡議護河行動，透過實地踏查及走讀，讓學生重視水資源環境。他也安排學生參觀水庫及抽水站，介紹自來水處理過程，讓學生了解民生用水來之不易，透過體驗實作，提升學生探討能源問題的能力與節約能源實踐力。

大南國小打造生態新樂園，學生種蔬菜體驗當農夫，學習改良土質因應水資源短缺風險，設計製作昆蟲飼養區，謝世達帶學生製作誘蝶餌料，吸引許多枯葉蝶佇足覓食，學生們好奇張大眼睛觀察，對昆蟲充滿興趣。

師生還製作繪本「大南村守護天使-阿南」，透過猛禽視線，看見不同視野的寬廣世界，榮獲嘉縣環境教育繪本比賽第1名，並代表參加全國環境教育繪本嘉年華會，獲最佳人氣獎第3名。

謝世達帶學生認識友善土地農耕方式。他說，大南國小位在傳統農村，學生大多來自務農家庭，希望在「永續食物」、「溪流巡守」與「生物多樣性」課程經驗中學習，讓學生成為愛護環境的公民。

生態 巡守 嘉義

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