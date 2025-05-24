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財劃法影響竹苗增班計畫 教部盼地方主動挹注經費

中央社／ 台北24日電

竹苗地區公立學校名額不足，民團今天北上陳情，與會者對財劃法影響竹苗增班計畫的看法不一。教育部說，國立高中增班中央會負責；縣市立高中現階段要請地方政府主動挹注經費。

竹苗地區因科學園區發展，人口成長迅速，卻也使當地公立學校名額不足。根據大新竹高中就學權益自救會統計，新竹縣市在116學年度時（龍年出生的孩子升高一），預估將短少1695個名額。

自救會今天北上教育部陳情，會長潘思齊提到，除了名額不足，竹苗地區公立高中每班人數也偏高，甚至出現理科班一班達50人的現象，影響上課品質。

潘思齊指出，竹苗地區公共運輸不如台北、桃園等地方便，孩子難以搭乘大眾運輸從新竹到苗栗上課，即便有辦法來回也要3小時，違背「就近入學」的精神。

行政院發言人李慧芝23日晚間對媒體表示，教育部於去年底提報的「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年）」經費共新台幣44億元，有鑑於新版財政收支劃分法將使明年度地方自有財源大幅增加，而中央整體財政資源有限，為落實中央與地方事權及財權的劃分，這個專案計畫尚有檢討回歸地方辦理，或提高地方自籌比例的空間。

今天民團陳情活動中，與會發言者對財劃法的影響看法不一，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔便呼籲國會藍白立委：「很多東西不能夠意氣用事，尤其是教育的經費，絕對不應該刪減或凍結。」

隨後發言的中國國民黨籍立委徐欣瑩則強調，藍白沒有亂刪教育預算，現在是「卡在」財劃法通過後，行政院發動釋憲。她努力與行政院協調，希望中央多支持增校、增班經費，尤其是應對116學年度的短缺名額，今年就要開始發包動工才來得及，希望中央政府先墊付。

今天出面接受陳情的教育部國民學前教育署副組長林琬琪表示，竹苗地區國立高中的增班，中央會負責處理；縣市立高中的部分，還是要請地方政府優先主動挹注經費、加速進行，才能在116學年度順利完成。

林琬琪也提到，新版財劃法如果實施，會再檢討增班的專案計畫，「是否回歸由地方來辦理，或者是由中央跟地方再來檢討分攤比率。」

至於竹苗公立高中班級人數過高的問題，林琬琪表示，未來增班後，班級人數確實可望再調降，會就人口趨勢和地方政府持續討論、彈性調控，引導學校精緻辦學。

財劃法 新竹 教育部

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