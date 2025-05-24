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突破逆境！ 台東體中林宇涵二度獲選總統教育獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林宇涵都能在多場國際賽中穩定發揮、漸露頭角，目前更是國家積極栽培潛力選手。圖／台東體中提供
林宇涵都能在多場國際賽中穩定發揮、漸露頭角，目前更是國家積極栽培潛力選手。圖／台東體中提供

2025年總統教育獎日前公布得獎名單，國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊學生林宇涵，雖曾於2019年國小階段獲獎，仍憑藉其持續不斷的優異表現及努力不懈精神，受到評選委員一致青睞與肯定，再度獲獎。

「一塊蔥油餅的重量，是家的希望，跌倒了，也要記得為夢想站起來」，這段話為林宇涵同學的奮鬥歷程做了最佳的註解。成長於單親家庭，自三歲起開始接觸、學習柔道運動，培養出堅強的韌性及勇於面對挑戰的性格。

深知媽媽為了能讓她安心訓練付出所有，因此，總希望能盡自己最大努力來減輕家計，在假日回家時，會到家裡經營的小吃攤幫忙媽媽賣蔥油餅，不讓媽媽太操勞。林宇涵說：「減輕家人的負擔，讓媽媽多一份安心，是我堅持下去的最大動力之一。」

國中一年級的時候，獲得全中運柔道金牌，成為眾人矚目的焦點，「六連霸」的期望如影隨形，壓力與日俱增。當時正值青春期，身體快速變化，為了控制體重，脫水過度，全中運前住進了醫院。

升上高一之後，再次於全中運前幾天不慎受傷而無法參賽，曾一度懷疑自己，但最終並沒有放棄。2023年入選國手，踏上國際賽場，在克羅埃西亞世界青少年柔道錦標賽中，奪得柔道女子57公斤級銀牌，並創下台灣隊歷年最佳成績，之後，都能在多場國際賽中穩定發揮、漸露頭角，目前更是國家積極栽培潛力選手。

校長陳明志指出，東體是全國唯一國立體育高中，為國家培育優秀運動選手之，並落實推動品格教育，是總統教育獎的搖籃，創校至今，共計有12位學生獲獎。

他說，林宇涵是一位非常自律的學生，無論在術科、學科、品行各方面的表現都相當出色，不僅在今年全中運賽場上獲得柔道金牌、學科校排名第一，更是師長眼中謙遜有禮、樂於助人的好學生，堪為同儕表率。在高三即將畢業前獲得總統教育獎殊榮，可說是實至名歸。

2025年總統教育獎日前公布得獎名單，國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊學生林宇涵，憑藉努力不懈精神，再度獲獎。圖／台東體中提供
2025年總統教育獎日前公布得獎名單，國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊學生林宇涵，憑藉努力不懈精神，再度獲獎。圖／台東體中提供

蔥油餅 柔道

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