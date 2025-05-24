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國防部「愛國儀級棒」儀隊決賽 港明高中奪冠

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。記者黃義書／攝影

國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」 儀隊決賽 ，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。

今年有北、中、南區共有45所學校報名參加參與預賽，計有9所學校晉級，分別為北科附工、嘉義女中、鶯歌工商、屏東女中、北斗家商、莊敬高職、港明高中、高雄女中及明道中學等進入決賽。

第一名由港明高中奪得，第二名明道中學、第三名高雄女中。其他獎項北科附工-最佳魅力獎，嘉義女中-熱血沸騰獎，鶯歌工商-美姿美儀獎、屏東女中-青春洋溢獎、北斗家商-氣勢磅礴獎、莊敬高職-朝氣蓬勃獎。

國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。嘉義女中獲得熱血沸騰獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。嘉義女中獲得熱血沸騰獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。鶯歌工商獲得美姿美儀獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。鶯歌工商獲得美姿美儀獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。高雄女中獲得第三名。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。嘉義女中獲得熱血沸騰獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。嘉義女中獲得熱血沸騰獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。屏東女中獲得青春洋溢獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。屏東女中獲得青春洋溢獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。鶯歌工商獲得美姿美儀獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。鶯歌工商獲得美姿美儀獎。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。記者黃義書／攝影
國防部第8屆全國高級中等學校「愛國儀級棒」儀隊決賽，下午在國家兩廳院藝文廣場舉行。第一名由港明高中奪得。記者黃義書／攝影

鶯歌 屏東 嘉義

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