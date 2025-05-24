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新竹縣公立高中職家數全台墊底 民團盼增班增校經費到位

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
大新竹高中就學權益自救會今在教育部前陳情，要求增班增校計畫經費儘速到位。記者葉冠妤/攝影
大新竹高中就學權益自救會今在教育部前陳情，要求增班增校計畫經費儘速到位。記者葉冠妤/攝影

竹苗地區人口近年逆勢成長，教育資源卻相對匱乏。大新竹高中就學權益自救會今赴教育部陳情，高喊「經費到位不再荒、中央地方一起幫」，要求儘速補足經費，支持已規畫好的增校與增班計畫，為竹苗地區學生創造穩定的升學環境。

大新竹高中就學權益自救會發言人潘思齊指出，新竹縣僅5間公立高中職，為全台最少，相較於全國學生分配公立高中職比率73%，新竹縣僅有38%學生可到公立高中職就學，新竹縣市高中職每班學生數38人則是全國最高。

她說，兩年前自救會發現竹苗地區高中職名額嚴重不足，爭取國教署與竹竹苗地方政府共同提出增班增校對策，部分計畫已於113與114學年度啟動，但根據人口預估，116至120學年度的就學高峰仍將出現超過1700個名額，至今116年增班撥款尚未完成，讓家長們憂心忡忡，自救會呼籲中央及地方協商經費分攤原則，確保計畫如期推動。

此外，潘思齊說，因高中職名額不足，不少學生被迫跨區通勤就學，但竹苗地區公共運輸相對不便利，孩子幾乎無法自行搭車通勤，光是從新竹縣到苗栗上課，往返就花掉3小時，多數學生因此仰賴高額校車或家長接送；也有很多新竹的孩子面對校舍增建，幾乎從小到高中都在工地上課。

中華民國家長會長聯合協會理史吳政霆說，近年新竹科學園區帶動人口，竹苗是全國最具生產力的區域，在少子化時代貢獻很多新生兒，這些孩子成長需要足夠的學習環境跟資源，中央跟地方應加快腳步合作，學生受教權不能等，呼籲行政院6月底前核撥35億元經費，並編列專案支持竹竹苗區增設國立高中職。

教育部國教署副組長林婉琪回應，國教署將處理116年度國立高中部分，縣市立高中則由縣市政府負責，待財劃法通過後，也將檢討回歸地方辦理，班級學生數可望調降，未來也會視狀況彈性調控。至於交通車屬於地方事務，中央有補助偏遠地區交通車，其他區域由地方政府協調地方運輸量能。

自救會 新竹 國教署

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