影／新竹縣公立高中職家數全台墊底 家長北上爭取權益

大新竹高中就學權益自救會今天到教育部前陳情，竹竹苗的學齡兒童爆增，在國小國中增班後，高中的需求也變大，要求中央重視竹竹苗地區爆增的高中就學需求。

陳情的家長表示，新竹縣公立高中職家數全台墊底，彰化縣有19家，苗栗縣有11家，新竹縣只有5家，要小朋友如何如何就近入學，家長能不生氣嗎？家長表示，因為人口增加，這幾年來爭取國小國中增班，硬體建設不及，114年應考的高中生，唸小學時在工地上課，國中時也在工地上課，現在考上的高中也要在工地上課，竹竹苗的人口爆增，學齡小孩也是全國成長最多的，希望新的年度的經費能確實到位，保障學子的權益，學童的受教權不能等。 大新竹高中就學權益自救會今天到教育部前陳情，要求中央重視竹竹苗地區爆增的高中就學須求。記者邱德祥／攝影

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