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台大畢典沒放畢業歌「上台大便」 校方：徵選時沒註明會播

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大畢業典禮禮成後，畢業生歡呼，相互感謝祝福，場面感人。記者林俊良／攝影
台大畢業典禮禮成後，畢業生歡呼，相互感謝祝福，場面感人。記者林俊良／攝影

國立台灣大學今年依往例由畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」一曲為年度畢業歌，創作者日前帶著面具現身表示，「小道傳聞是，文章（台大校長）好像沒有要讓這首歌播放。」台大則回應，畢聯會進行113級台大畢業歌徵選時，即沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮播放。

「上台大便」一曲創作者日前帶著面具，藉由影片表示，花了5分鐘寫出該曲，「我就想說，我要告訴大家，我討厭這個世界。」但自詡歌詞並非只有抱怨，也有很多意涵。

該生於「上台大便」中唱到，「不想被問每個月薪水，找不到工作上台大便，誰說上台大就會很有錢，我的帳戶從來沒破千。」引發社會討論，被視為反應學生出社會前的焦慮，且薪資待遇與學歷不見得成正比。

台大今天表示，今年1月初，畢聯會進行113級台大畢業歌徵選時，即沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮中播放，又為了讓畢業歌曲有合適的機會在畢業生前表演，畢聯會已在4月26日的「2025夜宿台大」活動中，邀請今年畢業歌曲的得主公開演出。

台大也指出，為讓學生創作有更多完整露出機會，校方與畢聯會近年協議於畢業典禮中畢聯會所設攤位前播放畢業歌曲MV，呈現畢業歌曲創作者與拍攝團隊作品。校方提供畢聯會設備，包括投影機與大型螢幕，於畢聯會攤位前全時並重複輪播畢業歌曲影片，讓來賓與畢業生能觀賞影片內容，感受不同世代的想法。

畢業典禮 大便 台大

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