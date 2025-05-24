宛如爆料雜誌…台東女中畢冊內容疑涉不當議題 校方：回收重新印製
國立台東女中即將在6月舉行應屆生畢業典禮，不過，畢業紀念冊有班級頁面卻出現霸凌、性平、毒品等不當議題，引發熱議。學校表示，針對畢冊問題頁面，已由該班調整，送印刷廠排版。
校方表示，這次出包的畢業念冊，實際幾頁有疑義，但為了整體，已由該班調整後，全面回收重新送印刷廠排版。未來，在審查機制將更嚴謹，以確保畢業生及教職員權益不受影響。
畢業紀念冊其中有數頁內容宛如爆料雜誌，內容包含涉K毒自我麻痺、比中指大合照、校園群架鬥毆及懷有身孕嫁入豪門等令人聳動內容，甚至移花接木的惡搞照片，內容曝光引起校園討論。
有學生認為這是創意表現，學校沒有必要大驚小怪將畢業紀念冊收回重新編印，不合理；另也有學生表示，內容很多涉及負面，玩笑開過頭，不尊重師長，恐損學校形象，應該要適可而止。
學校強調，畢業紀念冊經過2次各班校稿後，於4月23日定稿；縱使內容有不妥，基於教育及輔導立場，不會對內容編排班級及學生有懲處，也不影響既有畢典活動規畫。
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